برنامه سرمربی المپیاکوس برای بازیکن جایگزین طارمی در ترکیب اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی که در تابستان گذشته با امضای قراردادی به تیم فوتبال المپیاکوس پیوست، در حال آمادهسازی خود برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ است و برای فصل آینده نیز با این باشگاه قرارداد دارد.
سایت «sportdog» یونان در گزارشی به وضعیت بازیکنان المپیاکوس پرداخت و اعلام کرد که خوزه لوئیز مندلیبار قصد دارد یک بازیکن را جانشین مهدی طارمی در ترکیب اصلی کند.
در گزارش این سایت آمده است: در هفتههای اخیر گمانهزنیهای زیادی درباره آینده خوزه لوئیز مندلیبار در تیم فوتبال المپیاکوس مطرح شده است، اما واقعیت این است که این سرمربی اسپانیایی جایگاهی ویژه و نزدیک به یک اسطوره در این باشگاه پیدا کرده است. او در نخستین فصل حضورش موفق شد المپیاکوس را به قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا برساند و در فصل بعد نیز با کسب عنوان قهرمانی لیگ، سهمیه مستقیم حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا را برای این تیم به دست آورد.
احترام به این مربی در تمامی سطوح باشگاه، از مدیریت تا بدنه تیم، کاملاً مشهود است. حتی در صورتی که المپیاکوس در فصل جاری موفق به کسب عنوان قهرمانی نشود، که البته از ابتدا نیز کار دشواری به نظر میرسید، ادامه همکاری با او همچنان یکی از گزینههای جدی خواهد بود؛ چرا که عملکرد کلی و ثباتی که به تیم تزریق کرده، مورد توجه مدیران باشگاه قرار دارد.
مندلیبار از هماکنون برنامهریزی برای فصل آینده را آغاز کرده است. او از تمدید قرارداد ایوب الکعبی رضایت دارد و در عین حال، مهدی طارمی نیز تا تابستان ۲۰۲۷ با این تیم قرارداد دارد. در این میان، وضعیت بازیکنی مانند کلیتون که در نقلوانتقالات زمستانی جذب شد، هنوز نامشخص است؛ او اگرچه در تمرینات عملکرد قابل قبولی داشته، اما در مسابقات نتوانسته تواناییهای خود را بهخوبی نشان دهد و همین موضوع آیندهاش را در هالهای از ابهام قرار داده است.
سرمربی اسپانیایی بهدقت تحولات را زیر نظر دارد و در حال ترسیم نقشه راه فصل آینده است، حتی اگر وضعیت ماندنش در تیم هنوز بهطور کامل مشخص نشده باشد.
مندلیبار علاقهمند است هریس کوستولاس را بار دیگر در اختیار داشته باشد و معتقد است این بازیکن میتواند در فصل آینده نقش مهمی در خط حمله ایفا کند. در برنامههای او، این بازیکن میتواند جایگاه طارمی را در ترکیب اصلی بگیرد و مهاجم ایرانی بهصورت چرخشی در کنار الکعبی در خط حمله به میدان برود.
با این حال، شرایط کوستولاس در باشگاه برایتون چندان مشخص نیست. سرمربی این تیم بر لزوم پیشرفت او تأکید کرده و گفته میشود باشگاه انگلیسی به دنبال تقویت خط حمله است. با توجه به مصدومیت استفانوس تزیماس و احتمال انتقال قرضی او، شاید فرصتی در فهرست تیم ایجاد شود، اما محتملترین سناریو همچنان انتقال قرضی کوستولاس برای کسب تجربه بیشتر است.
نکته مهم این است که مشخص نیست این بازیکن تمایلی به بازگشت به یونان داشته باشد یا خیر. ضمن اینکه باشگاه انگلیسی نیز بعید است بهراحتی بازیکنی را که با مبلغ قابلتوجهی جذب کرده، دوباره به تیم قبلیاش قرض بدهد؛ چرا که معمولاً ترجیح میدهند بازیکنان خود را به تیمهای لیگ چمپیونشیپ یا باشگاههایی در فرانسه و آلمان منتقل کنند.
المپیاکوس در سالهای اخیر حضور فعالی در بازار نقلوانتقالات برزیل داشته و بازیکنان متعددی را از این کشور جذب کرده است؛ چه بهصورت مستقیم و چه از طریق همکاری با باشگاههای همخانواده در شبکه وانگلیس ماریناکیس. با این حال، شنیدهها حاکی از آن است که در نقلوانتقالات تابستانی پیشرو، احتمال جذب بازیکن جدید از برزیل کاهش یافته است؛ موضوعی که میتواند به تغییرات مدیریتی و احتمال جدایی ادو نیز مرتبط باشد.
در کنار بررسی گزینههای جدید، باشگاه باید وضعیت بازیکنان قرضی خود را نیز مشخص کند. در این میان، رومن یارمچوک و گابریل استرفِتزا عملکرد قابلتوجهی در تیمهای خود داشتهاند و همین موضوع باعث افزایش ارزش آنها شده است. گفته میشود احتمال ارائه پیشنهاد برای جذب دائمی این بازیکنان وجود دارد، اما هنوز پیشنهاد رسمی به باشگاه ارائه نشده است.
در نهایت، یکی از پیچیدهترین پروندهها مربوط به رمی کابلا است که در حال حاضر برای نانت بازی میکند. با توجه به خطر سقوط این تیم به دسته پایینتر، احتمال بازگشت این بازیکن به المپیاکوس وجود دارد. با این حال، گفته میشود جذب او ارتباطی با نظر مستقیم مندلیبار نداشته و این سرمربی از ابتدا تمایلی به استفاده از این بازیکن در ترکیب اصلی نداشته است؛ بنابراین بعید به نظر میرسد در فصل آینده نیز جایی در برنامههای او داشته باشد.
