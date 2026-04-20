شانس کم طارمی و یاران برای قهرمانی در لیگ یونان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در رقابت های سوپر لیگ یونان رو در روی تیم پاناتینایکوس قرار گرفت که این بازی با برتری ۲ بر صفر سرخ و سفید های بندر پیرائوس (لقب تیم المپیاکوس) به پایان رسید. مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس در این دیدار نیمکت نشین بود و فرصت حضور در زمین بازی را پیدا نکرد.

سایت «» یونان در رابطه با شانس تیم ها برای قهرمانی در فصل جاری سوپرلیگ یونان نوشت: پس از پایان هفته دوم پلی‌آف‌های سوپرلیگ یونان، شرایط رقابت قهرمانی تا حدی شفاف‌تر شده است. در این میان، مدل پیش‌بینی ابررایانه «Football Meets Data» همچنان شانس‌های قهرمانی را به‌روزرسانی کرده است.

در مهم‌ترین بازی‌ها، آاِک آتن با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل پائوک فاصله خود را در صدر جدول به ۸ امتیاز افزایش داد. در دیگر دیدار مهم، المپیاکوس با برد ۲ بر صفر در خانه پاناتینایکوس همچنان در تعقیب صدرنشین باقی ماند.

بر اساس محاسبات این ابررایانه، آاِک آتن با ۸۲.۵ درصد شانس اصلی قهرمانی محسوب می‌شود، المپیاکوس ۱۶ درصد شانس دارد و پائوک تنها ۱.۵ درصد امیدوار است عنوان قهرمانی را کسب کند.

در رقابت برای رتبه‌های بعدی نیز المپیاکوس با ۶۲.۱ درصد شانس، گزینه اصلی کسب جایگاه دوم است و پائوک با ۲۱ درصد در تعقیب او قرار دارد. همچنین پاناتینایکوس شانس بسیار کمی برای رسیدن به رتبه سوم یا بالاتر دارد.