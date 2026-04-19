مهدی طارمی از ترکیب اصلی دور شد/ تصمیم تاکتیکی در سوپر لیگ یونان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پاناتینایکوس و المپیاکوس در رقابت های سوپر لیگ یونان امشب یکشنبه ۳۰ فروردین و از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند.

سایت «redfreaks» یونان در گزارشی به بررسی ترکیب احتمالی المپیاکوس در این بازی پرداخت و مهدی طارمی مهاجم ایرانی این تیم را نیمکت نشین کرد.

در مطلب این سایت آمده است: تیم فوتبال المپیاکوس خود را برای یک نبرد سرنوشت‌ساز در ورزشگاه لئوفوروس مقابل پاناتینایکوس آماده می‌کند؛ دیداری که برای شاگردان خوزه لوئیس مندلیبار اهمیت حیاتی دارد. سرمربی اسپانیایی در حال نهایی کردن برنامه‌هایش برای این دربی بزرگ است و «قرمز و سفیدها» به‌خوبی می‌دانند که تنها با کسب پیروزی می‌توانند در کورس قهرمانی سوپرلیگ باقی بمانند. اعلام فهرست بازیکنان توسط مندلیبار نیز نشان داد که او در حساس‌ترین مقطع فصل به دنبال تغییرات جدی در ترکیب تیمش است.

انتخاب نهایی بازیکنان اصلاً اتفاقی نبوده است؛ چرا که سرمربی المپیاکوس تصمیم گرفته برونو و کلیتون را به‌طور کامل از فهرست کنار بگذارد. افت عملکرد این دو بازیکن در هفته‌های اخیر باعث شد جایگاه خود را از دست بدهند و این موضوع در واقع تأییدی بر گزارش‌هایی بود که از نارضایتی کادر فنی خبر می‌داد.

در سوی مقابل، بازگشت آندره لوئیز خبر خوبی برای کادر فنی محسوب می‌شود؛ بازیکنی که می‌تواند با انرژی بالا، تمرکز و کیفیت فنی‌اش در چنین مسابقه حساسی نقش مهمی ایفا کند.

به نظر می‌رسد المپیاکوس با سیستم ۱-۳-۲-۴ وارد زمین شود؛ جایی که ایوب ال‌کعبی در نوک خط حمله قرار خواهد گرفت و مهدی طارمی منتظر فرصت برای حضور در ترکیب است.

در خط دفاع، شرایط تقریباً مشخص است؛ اورتگا در سمت چپ خط دفاعی قرار می‌گیرد و در کنار او، کنستانتینوس تزولاکیس، پاناگیوتیس رتسوس و لورنزو پیروولا حضور خواهند داشت.

اما رقابت اصلی در خط میانی است؛ جایی که بازیکنانی مثل اسه، موزاکیتیس، چیکینیو، رودی‌نی و ژلسون مارتینز برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت نزدیکی دارند.

با این حال، هر کسی که با سبک کاری مندلیبار آشنا باشد می‌داند که او در لحظات آخر معمولاً دست به تصمیمات غیرمنتظره می‌زند. بنابراین، احتمال تغییرات ناگهانی در ترکیب وجود دارد؛ از عقب کشیدن رودی‌نی گرفته تا استفاده از گزینه‌های غیرمنتظره.

در نهایت، آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که المپیاکوس با تمام توان وارد میدان خواهد شد تا از سد میزبان عبور کند و گام مهمی به سوی قهرمانی این فصل بردارد.