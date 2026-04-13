به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در تابستان سال گذشته و با عقد قراردادی به مدت دو فصل راهی تیم فوتبال المپیاکوس یونان شد و با اینکه توانسته عملکرد به نسبت قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد اما رسانه «sportime» یونان خبر داد که این بازی در پایان فصل جاری از جمع سرخ و سفیدها جدا می شود و به تیم فوتبال ناتینگهام فارست خواهد پیوست.

بر اساس این گزارش، طارمی تاکنون در ۳۵ مسابقه با پیراهن المپیاکوس در تمامی رقابت‌ها به میدان رفته و موفق شده ۱۶ گل به ثمر برساند و ۶ پاس گل نیز ثبت کند. او این آمار را در ۲۰۰۹ دقیقه حضور در زمین به ثبت رسانده که از نظر آماری قابل قبول ارزیابی می‌شود، اما مسئله اصلی فراتر از اعداد و ارقام است.

در ادامه این گزارش آمده است که همکاری طارمی با ایوب ال‌کعبی در خط حمله چندان موفق نبوده و این دو بازیکن نتوانسته‌اند هماهنگی لازم را در زمین ایجاد کنند. طارمی در برخی مسابقات پشت سر ال‌کعبی بازی کرده، اما نقش او نه‌تنها به بهبود عملکرد خط حمله کمک نکرده، بلکه در برخی مواقع باعث سردرگمی هم‌تیمی‌اش شده و حتی در ساختار دفاعی تیم نیز اختلال ایجاد کرده است.

این رسانه همچنین به دوران حضور خوزه لوئیس مندیلیبار روی نیمکت المپیاکوس اشاره کرده و نوشته است که ساختار تیم بر اساس حضور الکعبی در خط حمله و قرار گرفتن چیکینیو در پشت سر او شکل گرفته بود؛ بازیکنی که علاوه بر فعالیت هجومی، در کارهای دفاعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کرد.

در ادامه آمده است که حضور طارمی حتی روی عملکرد چیکینیو نیز تاثیر منفی گذاشته و باعث شده این بازیکن پرتغالی بارها روی نیمکت بنشیند، بدون اینکه مهاجم ایرانی بتواند اعتماد کادر فنی را به‌طور کامل جلب کند.

این گزارش تاکید می‌کند که بهترین عملکرد طارمی زمانی رقم خورده که به‌عنوان مهاجم اصلی و تک‌نفره بازی کرده است؛ مقطعی که ال‌کعبی به دلیل حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا در ترکیب تیم غایب بود.

در پایان نیز ادعا شده است که با توجه به شرایط موجود، احتمال جدایی طارمی در تابستان وجود دارد و باشگاه ناتینگهام فارست از مشتریان جدی این بازیکن محسوب می‌شود؛ تیمی که از تابستان گذشته نیز به دنبال جذب او بوده است.

همچنین در این گزارش آمده است که سرمربی المپیاکوس به حرفه‌ای‌گری و توانایی گلزنی طارمی اعتقاد دارد، اما در مقطع حساس فصل انتظار واکنش بهتری از این بازیکن داشته که این اتفاق رخ نداده است. بر همین اساس، احتمال بازگشت به ترکیب قبلی با حضور چیکینیو پشت سر الکعبی و جدایی طارمی از جمع سرخ‌پوشان یونانی بیش از گذشته مطرح شده است.