اظهارات ضد جنگ پدر مهدی طارمی سوژه رسانه یونانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کشورمان در چهل روز گذشته درگیر سومین جنگ تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا شده است؛ تجاوزی که پیامدهای تلخ و سنگینی به همراه داشته و منجر به شهادت جمعی از نیروهای نظامی و همچنین تعدادی از مردم بی‌گناه شده است. این رخداد، بار دیگر فضای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده و ابعاد مختلفی از فشارهای انسانی و امنیتی را به جامعه تحمیل کرده است.

در جریان این تحولات، علاوه بر خسارات جانی، آسیب‌های گسترده‌ای نیز به زیرساخت‌ها و زندگی روزمره مردم وارد شده و بسیاری از خانواده‌ها داغدار عزیزان خود شده‌اند.

در همین راستا، علیرضا طارمی (پدر مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس یونان)، اظهارات قابل توجهی درباره این جنگ مطرح کرده که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است؛ به‌طوری‌که انتشار وسیع این صحبت‌ها باعث شد رسانه‌های یونانی نیز به آن پرداخته و آن را مورد توجه قرار دهند.

سایت «gazzetta» یونان در این رابطه نوشت: «علیرضا طارمی درباره شرایطی که این روزها مردم ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل تجربه می‌کنند، صحبت‌هایی احساسی و قابل توجه بیان کرد. پدر طارمی در رسانه‌های ایران مورد توجه قرار گرفت و حرف‌هایش درباره جنگ فعلی و گذشته بازتاب زیادی داشت.

او گفت: ما هشت سال در جنگ بودیم و هشت سال مقاومت کردیم. حالا این چهل روز چیزی نیست. بله، قطعاً (دوباره در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنیم). ما با خون هزاران شهید به این انقلاب رسیدیم. همه آن‌ها بودند؛ دوستان و همراهان‌مان که جلوی چشمان‌مان از دست رفتند.

حالا نمی‌توانیم عقب‌نشینی کنیم و کنار بکشیم. باید راه آن‌ها را ادامه دهیم. ان‌شاءالله اگر زنده باشیم، در برابر هر سختی‌ای که پیش بیاید، حتماً صبر خواهیم کرد.»