«انور ابراهیم» از سیاست حمایت مالزی از ایران و فلسطین دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «انور ابراهیم» نخست‌ وزیر مالزی در سخنانی در کنگره حزب عدالت در جوهور باهرو اعلام کرد که دیپلماسی فعال این کشور در قبال حمایت از ایران و غزه اصولی و قابل دفاع است.

نخست‌ وزیر مالزی در ادامه در این باره گفت: همین موضع قاطع ما باعث شد تا بتوانیم عبور امن کشتی‌ های مالزیایی را از تنگه راهبردی هرمز تضمین کنیم.

«انور ابراهیم» در ادامه این دستاورد را نتیجه سیاست خارجی فعال و شفاف دولت خود دانست و آن را در تضاد با رویکرد انفعالی دولت‌ های پیشین ارزیابی کرد.

وی سپس در خصوص دیدار پیشین اش با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: درست است که من مذاکره کردم، اما منافع این کشور را قربانی نکردم. در خودرو دونالد ترامپ با او مذاکره کردم و از این بابت شرمنده نیستم؛ چراکه همان جا واقعیت جنایات در غزه را به او گفتم.