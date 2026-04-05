به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، عبدالباری عطوان در تحلیلی اعلام کرد که پاسخ‌های سریع و میدانی ایران، بسیاری از محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را برهم زده است.

به گفته وی، تنها چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با افتخار از نابودی توان هوایی و دریایی ایران سخن گفته بود، ایران با اقداماتی عملی و میدانی واکنش نشان داد و در این چارچوب، سه جنگنده پیشرفته شامل یک فروند اف-۳۵، یک فروند اف-۱۵ و یک فروند ای-۱۰ در بازه‌ای کوتاه سرنگون شده‌اند؛ جنگنده‌هایی که ارزش آن‌ها مجموعاً صدها میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی همچنین به سرنگونی هواپیماهای سوخت‌رسان و انهدام یک هواپیمای هشدار زودهنگام (آواکس) اشاره کرد که به گفته او، در یکی از پایگاه‌های منطقه مستقر بوده و از پیشرفته‌ترین تجهیزات رصد الکترونیکی برخوردار بوده است.

عطوان تأکید کرد که این رخدادها نشان‌دهنده برخورداری ایران از سامانه‌های پدافندی پیشرفته، از جمله سامانه‌های موشکی مدرن و رادارهای پیشرفته است.

او افزود که این تحولات، شوک بزرگی به فرماندهی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرده است؛ زیرا این دو طرف در محاسبات خود، چنین سطحی از توان دفاعی را برای ایران در نظر نگرفته بودند.

به نوشته وی، وجود سامانه‌هایی مانند اس-۳۰۰ و احتمالاً اس-۴۰۰، در کنار سامانه‌های بومی مانند «۱۵ خرداد»، نقش مهمی در این موفقیت‌ها داشته است. همچنین به گزارش‌هایی درباره بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته دیگر اشاره شده که هنوز به‌طور کامل رونمایی نشده‌اند.

عطوان در ادامه تأکید کرد که این دستاوردها می‌تواند آغازی بر پایان برتری هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد و شکاف مهمی در ساختار دفاعی ایران را که پیش‌تر وجود داشت، برطرف کند.

وی به‌ویژه به زیر سؤال رفتن کارایی جنگنده اف-۳۵ اشاره کرد که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای صنایع نظامی آمریکا یاد می‌شود.

این تحلیلگر همچنین به پیامدهای سیاسی این تحولات پرداخت و آن را ضربه‌ای به موقعیت داخلی و بین‌المللی دولت آمریکا دانست. به گفته او، ادامه این جنگ بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شده، از جمله تغییر ساختار سیاسی در ایران، باعث افزایش نارضایتی در داخل آمریکا شده و فشارها برای پایان دادن به جنگ را افزایش داده است.

وی در بخش دیگری از تحلیل خود، به اختلافات در درون ساختار نظامی آمریکا اشاره کرد و گفت که برخی فرماندهان ارشد نسبت به نحوه مدیریت جنگ اعتراض داشته‌اند؛ موضوعی که به گفته او، می‌تواند نشانه‌ای از بحران در تصمیم‌گیری‌های نظامی باشد.

عطوان در ادامه به توانایی ایران در ادامه جنگ فرسایشی اشاره کرد و آن را ناشی از صبر راهبردی و مدیریت طولانی‌مدت بحران‌ها دانست.

وی همچنین به حملات موشکی ایران به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی، از جمله شهرهایی مانند تل‌آویو، حیفا، عکا، ایلات و دیمونا اشاره کرد و این اقدامات را نشانه‌ای از تغییر در قواعد درگیری توصیف کرد.

در پایان، این تحلیلگر تأکید کرد که مجموعه این تحولات می‌تواند نشانه آغاز روندی گسترده‌تر باشد که در آن، توازن قدرت در منطقه در حال تغییر است و نقش بازیگران جدید پررنگ‌تر از گذشته خواهد شد.