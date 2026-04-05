سناتور آمریکایی: ترامپ هزاران نفر را کشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: اگر من در کابینه دولت ترامپ (رئیس‌ جمهور آمریکا) بودم، عید پاک را صرف تماس با وکلای قانون اساسی در مورد متمم ۲۵ قانون اساسی می‌کردم!

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور نوشت: این کاملا دیوانه‌ وار است. او (ترامپ) قبلا هزاران نفر را کشته است. او هزاران نفر دیگر را نیز خواهد کشت.

گفتنی است که متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا درباره قوانینی در مواقع غیبت و یا جانشینی رئیس‌ جمهور آمریکا است.

این در حالیست که ترامپ اخیرا بار دیگر از ایران خواسته بود که تنگه هرمز را باز کند و در این خصوص تهدید واهی خود را تکرار کرده بود؛ اقدامی که حتی از سوی محافل سیاسی این کشور نیز با واکنش منفی مواجه شده است.

«چاک شومر»، رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا نیز در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عید پاک مبارک آمریکا. وقتی به کلیسا می‌روید و با دوستان و خانواده جشن می‌گیرید، رئیس‌ جمهور ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی مثل یک دیوانه مهارنشده فریاد می‌زند. این رفتار نمایانگر شخصیت ترامپ است، اما بیانگر ارزش‌ های آمریکا نیست.