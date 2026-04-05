۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

سناتور آمریکایی: ترامپ هزاران نفر را کشته است

سناتور آمریکایی: ترامپ هزاران نفر را کشته است

سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات در واکنش به عربده‌کشی ضدایرانی اخیر رئیس جمهور آمریکا نوشت: ترامپ هزاران نفر را کشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: اگر من در کابینه دولت ترامپ (رئیس‌ جمهور آمریکا) بودم، عید پاک را صرف تماس با وکلای قانون اساسی در مورد متمم ۲۵ قانون اساسی می‌کردم!

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور نوشت: این کاملا دیوانه‌ وار است. او (ترامپ) قبلا هزاران نفر را کشته است. او هزاران نفر دیگر را نیز خواهد کشت.

گفتنی است که متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا درباره قوانینی در مواقع غیبت و یا جانشینی رئیس‌ جمهور آمریکا است.

این در حالیست که ترامپ اخیرا بار دیگر از ایران خواسته بود که تنگه هرمز را باز کند و در این خصوص تهدید واهی خود را تکرار کرده بود؛ اقدامی که حتی از سوی محافل سیاسی این کشور نیز با واکنش منفی مواجه شده است.

«چاک شومر»، رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا نیز در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عید پاک مبارک آمریکا. وقتی به کلیسا می‌روید و با دوستان و خانواده جشن می‌گیرید، رئیس‌ جمهور ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی مثل یک دیوانه مهارنشده فریاد می‌زند. این رفتار نمایانگر شخصیت ترامپ است، اما بیانگر ارزش‌ های آمریکا نیست.

    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ چنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنید و گرنه شما را در هر نقطه‌ای از منطقه بویژه در هتل‌ها، تونل ها، شهرک‌های صنعتی و پناهگاه‌های زیرزمینی باشید زیر آوار دفن خواهیم کرد.
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند. آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.
    • IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      ایالت چی؟

