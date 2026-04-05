به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان عصر یکشنبه در دیدار با خانواده‌های سرداران شهید مجید حسنی کندسر و سجاد قنبری در رودسر ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در شکل‌گیری امنیت پایدار منطقه ، اظهار کرد: مسیر مقاومت، حقیقتی جاری در زندگی مردانی است که با جان خود از کرامت انسان‌ها دفاع کردند.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تحولات امروز منطقه بیش از هر زمان دیگری نقش نیروهای مستشاری ایران را آشکار کرده است، افزود: خون شهدا سندی روشن بر این واقعیت است که امنیت و عزت ملت‌ها با فداکاری و حضور آگاهانه مجاهدان راه حق تضمین می‌شود.

وی سرداران شهید «حسنی کندسر» و «قنبری » را از جمله نیروهای مؤمن و متخصصی عنوان کرد و گفت:شهدا با حضور در خط مقدم جبهه مقاومت، معنای واقعی مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند.

عاشوریان با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، نقش آنان را در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت بی‌بدیل دانست و اظهار کرد: خانواده‌های شهدا ستون‌های پنهان این مسیرند؛ کسانی که با تحمل داغ عزیزانشان، پیام شهدا را زنده نگه می‌دارند و جامعه را به سمت ارزش‌های الهی هدایت می‌کنند.

وی بیان اینکه یادو خاطره شهدا در تاریخ مقاومت و در وجدان جمعی ملت ایران ماندگار است، افزود:شهدا با عمل خالصانه خود نشان دادند ایمان و ایثار زمانی معنا پیدا می‌کند که در میدان عمل تجلی یابد و به امنیت، عزت و آرامش مردم بینجامد.

به گزارش مهر ،سردار شهید مجید حسنی متولد ۱۴ شهریور ۱۳۶۳ که در پی حمله هوایی رژیم صهونی آمریکایی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در لبنان به شهادت رسید

شهید سردار سرتیپ دوم پاسدار سجاد قنبری متولد اول تیر ۱۳۶۵ نیز در پی حمله هوایی رژیم صهیونی آمریکایی در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید