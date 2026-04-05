  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

پیکر شهید «علی غلامی» در زادگاهش عباسکوه آلیان آرام گرفت

پیکر شهید «علی غلامی» در زادگاهش عباسکوه آلیان آرام گرفت

فومن- پیکر مطهر شهید «علی غلامی» که در تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسیده بود، پس از تشییع در شهرستان فومن، در زادگاهش روستای عباسکوه آلیان آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،پیکر مطهر شهید «علی غلامی» که در تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسیده بود ظهر یکشنبه پس از تشییع در شهرستان فومن، در زادگاهش روستای عباسکوه آلیان آرام گرفت.

مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام با حضور گسترده مردم ولایتمدار، خانواده معظم شهدا، مسئولان محلی و نیروهای نظامی و انتظامی در فضایی سرشار از اندوه و حماسه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حمل پیکر مطهر شهید بر روی دستان خود و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت تجدید میثاق کردند.

پیکر این شهید بزرگوار پس از اقامه نماز و وداع باشکوه مردم مؤمن فومن و روستای عباسکوه آلیان، در خاک آرامگاه ابدیش آرام گرفت تا نامش برای همیشه در تاریخ این دیار به عنوان سند افتخار مقاومت ثبت شود.

کد مطلب 6792348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها