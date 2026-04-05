پیکر شهید «علی غلامی» در زادگاهش عباسکوه آلیان آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر،پیکر مطهر شهید «علی غلامی» که در تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسیده بود ظهر یکشنبه پس از تشییع در شهرستان فومن، در زادگاهش روستای عباسکوه آلیان آرام گرفت.

مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام با حضور گسترده مردم ولایتمدار، خانواده معظم شهدا، مسئولان محلی و نیروهای نظامی و انتظامی در فضایی سرشار از اندوه و حماسه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حمل پیکر مطهر شهید بر روی دستان خود و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت تجدید میثاق کردند.

پیکر این شهید بزرگوار پس از اقامه نماز و وداع باشکوه مردم مؤمن فومن و روستای عباسکوه آلیان، در خاک آرامگاه ابدیش آرام گرفت تا نامش برای همیشه در تاریخ این دیار به عنوان سند افتخار مقاومت ثبت شود.