سه‌ رکاو غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با چهلمین روز شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب که در پی بمباران به شهادت رسیدند، پویش یادواره این شهدا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره آنان و دیگر شهدای جنگ تحمیلی رمضان در کلاس‌های سوادآموزی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای این پویش به شهرستان‌ها و مناطق استان افزود: این برنامه از ۱۷ تا ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به مدت یک هفته و به‌صورت مجازی اجرا خواهد شد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان در تشریح نحوه اجرای پویش گفت: بر اساس دستورالعمل، آموزش‌دهندگان در کلاس‌های سوادآموزی طی یکی از روزهای هفته، متن تهیه‌شده را برای سوادآموزان قرائت کرده و درباره آن به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

غفاری ادامه داد: در دوره‌های تحکیم و انتقال نیز این موضوع در یکی از جلسات مطرح شده و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده با سوادآموزان تمرین می‌شود، به‌گونه‌ای که آنان بتوانند با همراهی اعضای خانواده این تمرین‌ها را انجام دهند.

وی همچنین از اختصاص موضوع انشای سوادآموزان دوره انتقال به این واقعه خبر داد و افزود: سوادآموزان با هدایت آموزش‌دهندگان ترغیب می‌شوند درباره موضوعاتی همچون همدردی با خانواده‌های شهدا، پیام به مسئولان و نقش این حادثه در ایجاد وحدت و همدلی در جامعه، انشا بنویسند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان تأکید کرد: ادارات سوادآموزی شهرستان‌ها و مناطق باید در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی زمان و نحوه اجرای پویش به آموزش‌دهندگان اقدام کنند تا برنامه‌ها به‌صورت کامل اجرا شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام سازمان نهضت سوادآموزی، انشاهای برتر سوادآموزان پس از جمع‌آوری و بررسی، در قالب مجموعه‌ای تدوین و به این سازمان ارسال خواهد شد و همچنین ابتکارات و فعالیت‌های شاخص آموزش‌دهندگان و سوادآموزان نیز گردآوری و ارائه می‌شود.