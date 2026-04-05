حمله پهپادی دشمن آمریکایی-صهیونی به اسکله دوحه در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با تأکید بر اینکه این نخستین بار نیست که دشمن به این اسکله حمله می کند، گفت: متأسفانه پیش از این نیز دشمن اقدام به حمله به اسکله دوحه کرده بود که این موضوع نشان دهنده رویکرد خصمانه و مستمر دشمن علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی منطقه است.

وی افزود: خوشبختانه در این حمله، کسی زخمی یا شهید نشده است و نقاط مورد حمله خالی بوده است.

معاون استاندار هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این اقدامات خصمانه، آمادگی کامل در منطقه برای مقابله با تهدیدات وجود دارد و امنیت پایدار در جزیره قشم و سایر نقاط استان برقرار است.