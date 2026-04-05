روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات گسترده و ترکیبی موشکی و پهپادی در موج ۹۷ عملیات وعده صادق بارمز مبارک یا قاسم ابن الحسن (ع) و هدیه به تمام زحمتکشان وزارت نیرو خصوصا عزیزان توانیر ، چندین هدف مهم از تروریست های امریکایی - صهیونی و منافع و دارایی های آنها را در خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن در هم کوبیدند.

۱. انهدام محل تجمع فرماندهان و افسران تروریست آمریکایی در یک مکان پوششی در حوالی پایگاه دریایی "محمد الاحمد" کویت با استفاده از چندین فروند موشک بالستیک و انبوهی از پهپادهای انهدامی بصورت دقیق.

تجمع تعداد زیاد آمبولانس در آن منطقه نشانگر تلفات زیاد بعد از این حمله بود.

شایان ذکر است طبق اخبار دقیق طی تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع مربیان و افسران ارتش تروریستی امریکا در امارات تا این لحظه ۲۵ نفر بطور قطعی کشته یا زخمی شدند.

۲. در ادامه این عملیات یک شناور صهیونیستی با نام تجاری "کینگ دائو استار" در کانال بندر "جبل علی" امارات با موشک کروز قدیر دریایی مورد اصابت دقیق قرار گرفت. این کشتی هم اکنون در حال سوختن است.

l۳. طی روز گذشته تا کنون در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز از ورود و خروج چندین شناور به دلیل نداشتن مجوز تردد ممانعت بعمل آمده است و شناورهای مذکور به لنگرگاه غرب و شرق تنگه استراتژیک هرمز هدایت شدند.

نیروی دریایی سپاه به خدمه نفتکش و کشتی های تجاری در خلیج فارس و دریای عمان توصیه می کند به اخبار کذب توجهی نکرده و ایمنی خود را به خطر نیاندازند و در صورت لزوم از طریق کانال ۱۶ بین المللی با یکی از ایستگاههای نیروی دریایی سپاه ارتباط برقرار نمایند.

۴. در ادامه این موج منطقه صنعتی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالسبع به تلافی شرارتهای رژیم سفاک صهیونیستی توسط رزمندگان هوافضا مورد هدف قرار گرفت

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم