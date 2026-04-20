وزارت بهداشت بودجه «جنگی» ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، غلامرضا تاجگردون، با اشاره به حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در وزارت بهداشت، اظهار داشت: هدف اصلی این دیدار، قدردانی از تلاش های مجموعه وزارت بهداشت و به ویژه کادر سلامت بود که در ایام سخت، از جمله شرایط خاص و همزمانی با جنگ رمضان، عملکردی قابل تحسین از خود نشان دادند.

وی افزود: بدون اغراق، همه اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر این نکته تاکید داشتند که کادر سلامت با تمام توان پای کار بودند و این روحیه همچنان ادامه دارد. انتظار ما این است که نظام، دولت و مجلس بتوانند قدردان این زحمات باشند.

تاجگردون با اشاره به وضعیت بودجه سلامت در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سال تلاش شد گام های موثری در حوزه تامین منابع سلامت برداشته شود. هرچند گلایه هایی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات دانشگاه ها و کادر سلامت وجود داشت و این مساله فشارهایی را به بیمارستان ها وارد کرد، اما در مجموع حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مطالبات پرداخت شد.

وی ادامه داد: در برخی موارد حتی بیش از ۱۰۰ درصد تخصیص انجام شد و به طور کلی می توان گفت سال ۱۴۰۴ از نظر اعتبارات و میزان تحقق آنها، یکی از بهترین سال ها در حوزه سلامت بوده است. البته بخشی از منابع از جمله حدود ۸۰ همت از محل سهام هنوز محقق نشده که وعده داده شده این بخش نیز تامین می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۵ نیز گفت: در این بودجه موضوع خاصی با عنوان شرایط جنگی دیده نشده، اما تلاش خواهیم کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ساز و کارهای لازم برای بهبود نظام بودجه ریزی کشور به ویژه در حوزه سلامت را طراحی و اجرا کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تخصیص به موقع منابع افزود: از دولت و سازمان برنامه انتظار داریم تخصیص بودجه های مصوب در طول سال انجام شود و مانند گذشته به ماه های پایانی سال موکول نشود، چراکه این موضوع فشار زیادی به بخش سلامت وارد می کند و در نهایت اقشار آسیب پذیر متضرر می شوند.

تاجگردون مهم ترین چالش فعلی حوزه سلامت را موضوع دارو دانست و گفت: افزایش قیمت دارو به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل شده است. اگرچه در بودجه ۱۴۰۵ تغییری در ساز و کار حوزه دارو ایجاد نشده، اما منابع پیش بینی شده با رشد قیمت ها همخوانی ندارد و در این شرایط، نظام بیمه ای باید نقش موثرتری ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن شرایط، تلاش خواهیم کرد در ماه های ابتدایی سال با استفاده از منابع ارزی یارانه ای و از طریق مکانیزم بیمه، بخشی از مشکلات حوزه دارو را برطرف کنیم. البته این موضوع نیازمند ثبات بیشتر در شرایط کشور و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد: با وجود همه مشکلات، گزینه ها و ظرفیت هایی برای مدیریت شرایط وجود دارد، اما همچنان مهم ترین مسئله، دارو است. مجلس در کنار دولت و نظام سلامت خواهد بود تا فشار بر مردم در حوزه دارو کاهش یابد.