۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد

قیمت طلا و انواع سکه امروز افزایش یافت و هر گرم طلای ۱۸عیار به ۱۷ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، بر اساس نرخ‌های اعلامی در بازار، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۷۴ میلیون تومان اعلام شده است.

در بازار سبزه‌میدان نیز نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت ۹۲ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۶ میلیون تومان معامله می‌شود.

بر اساس این گزارش، هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین در بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طلا به ۴۷۹۹ دلار رسیده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

