۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

رشد ۵۳ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

رشد ۵۳ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

ورودی آب به سدهای کشور در ۲۰۹ روز ابتدایی سال آبی جاری با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در ۲۰۹ روز نخست سال آبی جاری، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه، مجموعاً ۲۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این رقم در مقایسه با ورودی ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی گذشته، افزایش ۵۳درصدی را نشان می‌دهد.

در همین بازه زمانی، برای تأمین نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و مصارف زیست‌محیطی، حدود ۱۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از سدها رهاسازی شده است؛ رقمی که نسبت به خروجی ۱۶ میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعبی سال گذشته تقریباً برابر است.

بر اساس این گزارش، هم‌اکنون ۳۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور ذخیره شده و این میزان معادل ۵۹ درصد ظرفیت سدهاست؛ به این ترتیب ۴۱ درصد ظرفیت مخازن همچنان خالی است.

ذخایر آبی سدها در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب بوده که مقایسه آن با حجم فعلی ذخایر، بیانگر رشد ۱۴درصدی میزان ذخیره آب سدها نسبت به زمان مشابه سال گذشته است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

