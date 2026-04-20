پورمحمدی: انسجام مدیریتی دستاورد مهم روزهای اخیر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی در نخستین نشست مشترک شورای مدیران سازمان که با حضور برخط رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار شد، گفت: کشور در شرایطی حساس و خطیر قرار دارد که ناشی از تحمیل جنگ از سوی برخی قدرت‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران است. وی افزود: خوشبختانه نظام با اتکا بر توانمندی نیروهای مسلح، حضور مردم در صحنه، توان مذاکره‌کنندگان و نیز خدمت‌رسانی مناسب دستگاه‌های اجرایی، توانست انسجام مدیریتی و همدلی ملی را به نمایش بگذارد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «همگرایی جمعی، راه عبور از شرایط کنونی است»، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور، محور کارشناسان و متخصصان است و باید با تقویت نقش تخصصی این مجموعه، کشور را از آسیب‌ها و تهدیدها عبور داد.

پورمحمدی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی گفت: کارگروه اقتصادی هیئت دولت با مسئولیت این سازمان و همکاری دستگاه‌ها، با رصد مستمر خدمات و نیازها و تأمین به‌موقع اقلام ضروری، مانع از بروز کمبود در کالاهای اساسی و اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ به‌موقع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ضوابط اجرایی آن در اسفندماه گذشته گفت: شرایط اجرای بودجه کاملاً مهیاست و ابهامی در مسیر اجرای آن وجود ندارد.

ضرورت تقویت نقش سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

پورمحمدی در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از استان‌ها تأکید کرد: تقویت سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و حمایت از جایگاه کارشناسی آنها یک ضرورت اساسی است. مدیران ستادی سازمان برنامه و بودجه باید شرایطی فراهم کنند تا رؤسای سازمان‌های استانی بتوانند نقش مقتدرانه خود را در فرآیندهای برنامه‌ریزی ایفا کنند.

وی افزود: حمایت سازمان برنامه و بودجه از استان‌ها زمانی محقق می‌شود که نقش کارشناسی و تخصصی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح استان‌ها به‌طور کامل به رسمیت شناخته شود تا نظام برنامه و بودجه در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.