به گزارش خبرگزاری مهر، امین جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش پایگاه Web of Science – Clarivate در سال ۲۰۲۶ میلادی، تعداد ۲۱ مقاله اعضای هیئتعلمی دانشگاه لرستان، بهعنوان مقالات پراستناد شناخته شده است.
وی گفت: مقاله پراستناد (Highly Cited Paper) به مقالهای گفته میشود که تعداد ارجاعات (Citation) دریافت شده برای آن، در مقایسه با سایر مقالات همان حوزه علمی و همان سال انتشار، درصد بسیار بالایی دارد (جزو یک درصد برتر).
مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان، گفت: مقالات پراستناد در مرجعیت علمی اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دانشگاه لرستان در سطح بینالمللی، بسیار ارزشمند است. اینگونه مقالات علاوه بر اینکه در رتبهبندی دانشگاهها در سطح بینالمللی تأثیر دارد، برای ارزیابی پژوهشی اعضای هیئتعلمی، اهمیت ویژهای دارد و نشانهای از تأثیر علمی فراوان نویسنده است.
جمشیدی، تشریح کرد: در محاسبه امتیاز مقالات پراستناد و مطابق با آییننامهٔ ارتقای اعضای هیئتعلمی، یک ضریب ۵.۱ اعمال میشود. همچنین، بر اساس شیوهنامه داخلی دانشگاه لرستان و بهمنظور ایجاد انگیزه برای انجام بروندادهای پژوهشی باکیفیت، تشویقی مالی اینگونه مقالات و با تاریخ انتشار بعد از اول فروردینماه ۱۴۰۴ با ضریب دو محاسبه میشود.
وی، ضمن تبریک به نگارندگان مقالات پراستناد، ابراز امیدواری کرد باتوجهبه مشوقهای در نظر گرفته برای اینگونه مقالات و ارزشمندبودن آنها برای نگارنده و دانشگاه، اعضای هیئتعلمی و دانشجویان، تهیه فعالیتهای پژوهشی باکیفیت را با جدیت بیشتری در برنامه پژوهشی خود قرار دهند.
