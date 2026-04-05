سلیمانی: وحدت ملی رمز پیروزی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر یکشنبه در نشست با مسئولان و نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی استان، با تبریک سال جدید، به تشریح شرایط حساس کشور پرداخت و اظهار کرد: ایران اسلامی امروز با هجمه‌ای غیرقانونی و غیرانسانی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است.

وی با اشاره به انسجام مردم در برابر این تهدیدات افزود: ملت ایران مطابق پیشینه تاریخی خود، همواره در برابر تجاوزات متحد بوده و این بار نیز با تکیه بر ارزش‌های دینی و ملی، در مقابل دشمن ایستاده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه ادامه داد: منطق دفاعی ملت ایران مبتنی بر اصولی فراتر از محاسبات مادی است و بر همین اساس، پذیرش زورگویی در فرهنگ ایرانی جایگاهی ندارد و پیروزی نهایی از آن ملت خواهد بود.

سلیمانی با قدردانی از مواضع نخبگان سیاسی استان، تصریح کرد: کرمانشاه همواره به‌عنوان خط مقدم دفاع از کشور شناخته شده و انتظار می‌رود نخبگان این استان در تقویت گفتمان وحدت و همدلی پیشگام باشند.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: فعالان سیاسی باید در این شرایط، بر افزایش تاب‌آوری جامعه تمرکز کنند و از هرگونه اقدامی که موجب تفرقه و اختلاف می‌شود، پرهیز کنند.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین گفت: همه در یک مسیر مشترک قرار داریم و هرگونه آسیب به کشور، متوجه همه مردم خواهد بود، بنابراین تقویت همبستگی ملی یک ضرورت انکارناپذیر است.

سلیمانی در پایان بر پرهیز از دوقطبی‌سازی تأکید کرد و افزود: ایجاد شکاف در جامعه به نفع دشمن است و باید با رویکردی مبتنی بر همدلی و عقلانیت، انسجام ملی را تقویت کرد.