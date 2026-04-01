امام جمعه کرمانشاه: وحدت و انسجام ملی رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری شامگاه چهارشنبه در سی و دومین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر، اظهار کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران به برکت خون پاک شهیدان برافراشته شده و این میراث ارزشمند باید با همدلی و حضور مردم پاسداری شود.

وی با اشاره به اهمیت روز جمهوری اسلامی افزود: این روز یادآور شکل‌گیری نظامی است که بر پایه ارزش‌های دینی و اراده مردم بنا شده و حفظ آن نیازمند حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه ادامه داد: ملت ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی با ایستادگی و اتحاد خود از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده و این روحیه همچنان بزرگ‌ترین سرمایه ملی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام غفوری با تأکید بر نقش انسجام ملی در عبور از چالش‌ها تصریح کرد: آنچه دشمنان را ناامید کرده، همبستگی میان اقوام، مذاهب و اقشار مختلف جامعه است و این وحدت باید همچنان حفظ و تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در این اجتماع مردمی گفت: حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف نشانه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب و پاسداشت خون شهیدان است.

امام‌جمعه کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران با تکیه بر ایمان، همدلی و وحدت، مسیر عزت و اقتدار کشور را ادامه خواهند داد و این روحیه می‌تواند آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزند.