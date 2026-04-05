ذخایر خونی ایام نوروز رکورد ۱۰ سال گذشته را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، احمد قره باغیان در سخنانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال نو تا ۱۵ فروردین، برای اولین بار در تاریخ ده سال گذشته، ذخایر خونی نوروزی در کشور با افزایش چشمگیر و بینظیری همراه بوده است.
وی افزود: این رشد ۲ برابری نشاندهنده همبستگی و همراهی فوقالعاده مردم عزیز و مسافران نوروزی در امر اهدای خون است که به تأمین نیازهای بیماران کمک شایانی کرده است.
این مقام مسئول ادامه داد: این در حالی است که همه ساله در این ایام به دلیل کاهش آمار مراجعهکنندگان در تعطیلات نوروزی و افزایش مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی، ذخایر خونی با افت قابل ملاحظه ای همراه بوده اما نوروز امسال با حمایتهای گسترده اجتماعی و مشارکت فعال مردم در پویش های سازمان انتقال خون، این پیشبینی به کلی تغییر کرد و رکورد جدیدی ثبت شد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران به تقدیر از اصحاب رسانه و همکاران خود نیز پرداخت و گفت: نقش فعال رسانهها در افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت اهدای خون بسیار قابلتقدیر است ضمن اینکه بدون تلاشهای ایثارگرانه همکاران سازمان در سراسر کشور، دستیابی به این موفقیت میسر نمیشد.
