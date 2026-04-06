۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

همایش «جنگ علیه ایران؛ نه به تجاوز امپریالیستی» در سائوپائولو+ تصاویر

همایش «جنگ علیه ایران؛ نه به تجاوز امپریالیستی» با حمایت از تهران در سائوپائولو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای ال برزیل»، همایش «جنگ علیه ایران؛ نه به تجاوز امپریالیستی» با حضور ۳ نفر از چهره‌ های شاخص سیاسی و نظامی برزیل، در مرکز فرهنگی CCBP برگزار شد.

این رویداد که با استقبال گروهی از فعالان سیاسی و حامیان محور مقاومت همراه بود، با هدف محکومیت تجاوز خارجی و حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

منتقدان سرسخت سیاست‌های غرب

در این همایش، برونو آلتمن (روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی)، روی کاستا پیمنتا (رهبر حزب آرمان کارگری) و رابینسون فارینازو (فرمانده بازنشسته و فعال سیاسی) به بررسی ابعاد مختلف تهدیدات نظامی و رسانه‌ای علیه ایران پرداختند.

سخنرانان با صدور بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، نمونه‌ای آشکار از «تجاوز امپریالیستی» بوده و ضمن نقض قوانین بین‌المللی، ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد.

حمایت از حق دفاع مشروع ایران

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهایی علیه یکجانبه‌گرایی، خواستار توقف کارزارهای تحریمی و فشارهای سیاسی بر ایران شدند. در بیانیه پایانی این همایش، از دولت برزیل خواسته شد تا در مجامع بین‌المللی موضع فعال‌تری در دفاع از صلح و مخالفت با تحریکات جنگی اتخاذ کند.
همچنین، در این همایش شرکت‌ کنندگان بر تداوم فعالیت‌ های آگاهی‌ بخش علیه جنگ‌ طلبی تأکید کردند.

