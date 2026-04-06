همایش «جنگ علیه ایران؛ نه به تجاوز امپریالیستی» در سائوپائولو+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای ال برزیل»، همایش «جنگ علیه ایران؛ نه به تجاوز امپریالیستی» با حضور ۳ نفر از چهره‌ های شاخص سیاسی و نظامی برزیل، در مرکز فرهنگی CCBP برگزار شد.

این رویداد که با استقبال گروهی از فعالان سیاسی و حامیان محور مقاومت همراه بود، با هدف محکومیت تجاوز خارجی و حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

منتقدان سرسخت سیاست‌های غرب

در این همایش، برونو آلتمن (روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی)، روی کاستا پیمنتا (رهبر حزب آرمان کارگری) و رابینسون فارینازو (فرمانده بازنشسته و فعال سیاسی) به بررسی ابعاد مختلف تهدیدات نظامی و رسانه‌ای علیه ایران پرداختند.

سخنرانان با صدور بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، نمونه‌ای آشکار از «تجاوز امپریالیستی» بوده و ضمن نقض قوانین بین‌المللی، ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد.

حمایت از حق دفاع مشروع ایران

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهایی علیه یکجانبه‌گرایی، خواستار توقف کارزارهای تحریمی و فشارهای سیاسی بر ایران شدند. در بیانیه پایانی این همایش، از دولت برزیل خواسته شد تا در مجامع بین‌المللی موضع فعال‌تری در دفاع از صلح و مخالفت با تحریکات جنگی اتخاذ کند.

همچنین، در این همایش شرکت‌ کنندگان بر تداوم فعالیت‌ های آگاهی‌ بخش علیه جنگ‌ طلبی تأکید کردند.