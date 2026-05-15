سناتور مورفی: ایران امروز بسیار قدرتمندتر از زمان شروع جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات در مصاحبه ای پیرامون تجاوز دولت کشورش به ایران در تضاد آشکار با تمامی معیارهای بین المللی اعلام کرد: (جنگ با ایران) یک بن‌بست نیست؛ فاجعه ای برای آمریکاست. ایران امروز بسیار قدرتمندتر از زمان شروع جنگ است.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا سپس افزود: گزارش‌ های اطلاعاتی نشان می‌ دهند که ایرانی ها هنوز اکثر موشک‌ ها و پهپادهای خود را در اختیار دارند. آن‌ ها همچنان برنامه هسته‌ ای خود را حفظ کرده‌ اند و هر زمان که بخواهند، می‌ توانند عملیات نظامی را در تنگه هرمز ازسر بگیرند.

وی افزود: ما شاهد حضور افتضاح نیروهای نظامی خود خارج از مرزهایمان هستیم. این موضوع برای امنیت ملی آمریکا فاجعه بار است. بهترین راه پیش‌ رو این است که ترامپ همین حالا محاصره را تمام و پایان جنگ را اعلام کند و امیدوار باشد که کشورهای دیگر بتوانند با استفاده از دیپلماسی مؤثر، راه را برای بازگشایی تنگه هرمز هموار کنند.