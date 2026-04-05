به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: پایه‌های تمدن بزرگ انقلاب با معماری رهبر شهید در حال شکل‌گیری است و نسل‌های آینده شاهد این تحولات بزرگ خواهند بود.

وی افزود:مردم خواستار حضور مدیران بومی در تجمعات شبانه هستند و این حضور آگاهانه اقدامی سیاسی و عبادی است همه دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی باید امکانات خود را در خدمت مردم و میدان قرار دهند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شهادت حدود ۹۰ نفر در استان مرکزی ، رمز موفقیت، ایستادگی است و مردم همواره عزت را بر هرگونه سازش ترجیح داده‌اند.

وی ادامه داد: پیگیری جدی امور مردم، تولید و پشتیبانی از میدان با روحیه‌ای مسئولانه و بدون کوتاهی، مورد تأکید است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: اختیارات ویژه‌ای به استانداران واگذار شده است به‌گونه‌ای که ابلاغیه آنان در حکم مصوبه هیأت وزیران محسوب می‌شود.

وی افزود: تمرد از این ابلاغیه‌ها پذیرفته نیست و در صورت قصور یا سرپیچی مدیران، موضوع به‌عنوان تخلف جدی به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

زندیه وکیلی گفت: حضور پرشور مردم در شرایط دشوار ، نشان از عزم راسخ برای جان‌فشانی در راه اسلام است و این حضور، وظیفه‌ مسئولان در قبال مردم را دو چندان می کند.

وی بیان کرد: مقاومت، تنها راه موفقیت است و لزوم تسهیل شرایط برای مردم و رزمندگان مورد تأکید است.

زندیه وکیلی با بیان اینکه مسئولیت پشتیبانی «خیابان با مردم است و میدان با رزمندگان» بر عهده دولت است، افزود: خلق آثار حماسی در حوزه هنری، استاندار مرکزی‌ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهادی پیشرو در فعالیت‌های فرهنگی بسیار حائز اهمیت است.

استاندار مرکزی از پیگیری موثر و پرقدرت امور اجرایی و اداری مردم از امروز خبر داد و تصریح کرد: این دوره پرافتخار ایران، زمینه‌ساز بنای تمدن نوین با الهام از رهبری و توجهات حضرت ولی عصر (عج) برای نسل‌های آینده خواهد بود.

رفع مشکلات مسکن و مدیریت تنش آبی در دستور کار است

استاندار مرکزی گفت: با وجود تنش‌های ناشی از تحریم و نوسانات ارزی، هیچ واحد تولیدی در استان مرکزی طی سال گذشته تعطیل نشد و کمترین میزان حقوق معوقه تجربه شد.

وی افزود: با مدیریت تنش‌هایی چون افزایش قیمت ارز، مشکلات کارگری و ناترازی برق، از تعطیلی واحدها در بخش تولید جلوگیری شد و اجرای به موقع طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از بروز مشکلات معیشتی چندبرابر جلوگیری کرد.

زندیه وکیلی ادامه داد: در حوزه راه، محورهای مواصلاتی استان توسعه و مرمت یافت و مشکلات پروژه‌های مسکونی راکد حل شد.

وی تصریح کرد: همچنین، تنش آبی با اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت شد و هیچ‌گونه قطعی آب رخ نداد.

استاندار مرکزی افزود: با توجه به شرایط جنگی، همراهی کامل دستگاه‌های اجرایی این استان و روحیه جهادی ضروری است.

وی بیان کرد: توجه ویژه به شهرستان خمین، همکاری با ستاد انتخابات و تحقق شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” مورد تأکید است.

زندیه وکیلی گفت: مسئولان باید با اتکا به درک خود از شرایط، بهترین راهکارها را برای حل مشکلات مردم بیابند و از اتکا صِرف به بخشنامه‌ها پرهیز کنند.

وی تاکید کرد: خدمات گروه‌های مختلف از جمله مدیریت بحران، امدادی، فرمانداران، مردم و رزمندگان خمین مورد تقدیر است و در این میان، با وحدت ملی، عبور از دوره سخت و دستیابی به پیروزی میسر خواهد شد.