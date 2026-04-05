به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با قدردانی از حضور مدیران و اقدامات انجام‌شده در مدیریت شرایط اخیر، اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف انجام شده و دستگاه‌های اجرایی در میدان حضور داشته‌اند، اما با توجه به اهمیت موضوع لازم است برخی موارد با حساسیت و جدیت بیشتری پیگیری شود تا روند خدمات‌رسانی با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمی افزود: این گروه‌ها در بحران‌های گذشته از جمله سیل و زلزله تجربه‌های موفقی داشته‌اند و همواره با روحیه داوطلبانه در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی حضور یافته‌اند، از این رو استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها نیازمند ساماندهی، جهت‌دهی و تعیین اولویت‌های مشخص است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به واگذاری مأموریت مدیریت این گروه‌ها به اداره کل امور اجتماعی استانداری گفت: لازم است با محوریت دفتر امور اجتماعی استانداری و با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری و مشاور حوزه اجتماعی، برنامه‌ریزی دقیقی برای نحوه فعالیت و همکاری گروه‌های جهادی انجام شود تا حوزه فعالیت، اولویت‌ها و نحوه خدمات‌رسانی آنان مشخص شود.

حبیبی ادامه داد: بسیاری از صنوف و گروه‌های مردمی برای کمک به پشتیبانی اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی در استان است. به عنوان نمونه اتحادیه قالیشویان آمادگی خود را برای شست‌وشوی رایگان فرش منازل آسیب‌دیده اعلام کرده و اتحادیه شیشه‌بران نیز برای تأمین بخشی از شیشه مورد نیاز ساختمان‌های آسیب‌دیده اعلام همکاری کرده است.

وی همچنین با اشاره به حضور داوطلبانه گروه‌های جهادی در مناطق آسیب‌دیده افزود: این گروه‌ها در حوزه‌هایی مانند پاکسازی، نظافت و برخی اقدامات عمرانی فعالیت دارند، اما لازم است فعالیت آن‌ها به‌صورت دقیق ساماندهی شود تا از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسیدگی به خسارت خودروهای آسیب‌دیده از طریق شرکت‌های بیمه گفت: گزارش‌هایی درباره نارضایتی برخی مالکان خودرو نسبت به روند برآورد خسارت‌ها دریافت شده است و لازم است شرکت‌های بیمه با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری کرده و فرآیند رسیدگی را تسریع کنند تا مردم با بلاتکلیفی مواجه نشوند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای راه‌های اصلی استان اظهار کرد: محورهای مواصلاتی کرمانشاه از مسیرهای مهم ترانزیتی کشور به شمار می‌روند و لازم است سناریوهای لازم برای ایجاد مسیرهای جایگزین در شرایط بحرانی از پیش طراحی شود.

وی افزود: در برخی حوادث اخیر در محورهای استان از جمله در محور شرقی کرمانشاه و محدوده شهرستان روانسر، چند پل دچار مشکل شد که با تلاش مجموعه راهداری، پلیس راه و سایر دستگاه‌های مرتبط، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیرهای جایگزین مشخص شد و تردد بدون وقفه ادامه یافت.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای شرایط بحرانی گفت: همه دستگاه‌ها باید متناسب با مأموریت‌های خود سناریوهای جایگزین را پیش‌بینی کنند تا در صورت بروز حادثه، خدمات مورد نیاز مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت از مشاغل آسیب‌دیده افزود: با توجه به اعلام آمادگی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای پرداخت تسهیلات، فرمانداران باید هرچه سریع‌تر نسبت به شناسایی مشاغل آسیب‌دیده اقدام کرده و آن‌ها را برای دریافت این تسهیلات معرفی کنند.

حبیبی بر تقویت اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه تأمین نان نیز تأکید کرد و گفت: مدیریت پدافند غیرعامل استان و شرکت غله و خدمات بازرگانی باید روند معرفی نانوایی‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات تأمین موتور برق را با جدیت پیگیری کنند تا در شرایط احتمالی قطع برق یا گاز، روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد مدیریت واحد در حوزه خدمات حمایتی و جهادی اظهار کرد: دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در حال ارائه خدمات به مردم هستند که این موضوع بسیار ارزشمند است، اما لازم است با ایجاد هماهنگی و مدیریت منسجم، توزیع خدمات به‌صورت متوازن در مناطق مختلف انجام شود.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش مدیران، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، گروه‌های جهادی و مردم استان ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها روند خدمات‌رسانی و رسیدگی به مسائل با سرعت بیشتری ادامه یابد.