انسداد محور گنبد–کلاله در پی سیلاب رودخانه اوغان

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در سطح استان اظهار کرد: بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف و در سایر نقاط به شکل باران گزارش شده و در محورهای کوهستانی از جمله مناطق مرتفع درازنو، جاده گرگان-شاهرود و توسکستان ادامه داشته است.

وی افزود: در پی شدت بارش‌ها، رودخانه اوغان نیز دچار سیلاب شده و رواناب‌ها به سمت محور گنبدکاووس به کلاله حرکت کرده که در محدوده بایلر منجر به انسداد مقطعی این مسیر شده است. به گفته وی، در حال حاضر محور جایگزین از گنبد به سمت مینودشت برای تردد خودروها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راهداری گلستان با اشاره به قرار داشتن استان در وضعیت هشدار نارنجی تا روز چهارشنبه اظهار کرد: احتمال بروز ریزش سنگ، لغزش جاده و رسوب‌گذاری در محورهای کوهستانی از جمله گرگان–شاهرود، دهنه‌های حوزه گالیکش و مینودشت همچنان وجود دارد و این شرایط تداوم خواهد داشت.

مصدقی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: توصیه جدی ما پرهیز از سفرهای غیرضروری در ساعات شب و مسیرهای کوهستانی است و رانندگان حتماً پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۹ گروه راهداری در ۱۳ شهرستان استان با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و گشت‌های سبک در محورهای ارتباطی مستقر هستند و در صورت بروز هرگونه آب‌گرفتگی یا انسداد، در سریع‌ترین زمان نسبت به بازگشایی مسیرها اقدام خواهند کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه راهداری، حفظ ایمنی تردد و باز نگه داشتن محورهای مواصلاتی استان در شرایط ناپایدار جوی است.