ایهود باراک: جنگ علیه ایران شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایهود باراک»، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی با اذعان به شکست جنگ این رژیم و آمریکا علیه ایران و حزب‌الله، تأکید کرد این جنگ در غیاب یک برنامه مشخص و اتکای بیش از حد به نیروی نظامی «شکست خورده و خواهد خورد.»

باراک با بیان اینکه ارزیابی روند جنگ تاکنون بیشتر مبتنی بر آرزوها بوده تا استراتژی گفت «دل خوش کردن روی سقوط حکومت ایران با توسل به زور یا تحریک افکار داخلی بی‌فایده بوده و حتی ممکن است به نتایج معکوس منجر شود.»

وی اظهار داشت این جنگ با اشتباهات متعددی که مانع از دستیابی آن به اهدافش شد، از جمله «درگیری در توهمات، تفکر کوته‌بینانه و اتکای غیرواقع‌بینانه به طرف‌های خارجی» آسیب دیده است.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که «ضربات دردناکی به داخل ایران وارد شده است» گفت که نظام ایران همچنان پابرجاست و برنامه عملی برای مقابله با مسئله هسته‌ای یا دستیابی به اهداف استراتژیک مانند باز کردن تنگه هرمز وجود ندارد.

باراک تاکید کرد آمریکا و اسرائیل با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز جنگ «هیچ دستاوردی نداشته‌اند»، و صحبت از «موفقیت‌های پیروزمندانه» نادرست است و ادامه عملیات نظامی بدون چشم‌انداز استراتژیک یا اعتبار سیاسی منجر به راه‌حل نخواهد شد.

در همین ارتباط، باراک از مدیریت جنگ در جبهه‌های مختلف انتقاد کرد و گفت که فقدان یک روند سیاسی، تلاش نظامی را از محتوا تهی می‌کند و مانع از دستیابی به هرگونه نتیجه قاطع، چه در ایران، لبنان یا غزه، می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فروپاشی حزب‌الله در شرایط فعلی هدفی دست‌یافتنی نیست، گفت که پایان دادن به جنگ نیازمند یک رویکرد سیاسی موازی است که فعلا وجود ندارد.باراک در پایان اظهار داشت که «شکست در ایران قطعی به نظر می‌رسد و به جای تغییر مکرر اهداف جنگ، باید با ابتکارات دیپلماتیک برخورد شود.»