تسلیت وزیر نفت برای شهادت جمعی از کارکنان صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد در این پیام گفت : خبر شهادت و جراحت جمعی از کارکنان خدوم صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در بمباران بیرحمانه بهدست دشمنان ظالم و خونخوار موجب تأثر و تألم شد.
وی افزود: شما کارکنان صنعت نفت فرزندان صادق این سرزمین هستید که در پیشانی خدمت و جهاد اقتصادی ایستادهاید.
وزیر نفت گفت: اینجانب ضمن تسلیت شهادت همکاران صنعت پتروشیمی بهویژه به خانواده و همکاران داغدار این عزیزان و همچنین آرزوی صحت و سلامتی عاجل برای مجروحان این حمله، به شما همکاران پرتلاش صنعت پتروشیمی درود بیپایان فرستاده و علو درجات الهی را برای همکاران شهیدمان از پروردگار متعال خواستارم.
وزیر نفت در پیامی شهادت تعدادی از کارکنان صنعت پتروشیمی را در منطقه ویژه ماهشهر در تجاوز آمریکایی- صهیونی تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد در این پیام گفت : خبر شهادت و جراحت جمعی از کارکنان خدوم صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در بمباران بیرحمانه بهدست دشمنان ظالم و خونخوار موجب تأثر و تألم شد.
