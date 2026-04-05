  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

تسلیت وزیر نفت برای شهادت جمعی از کارکنان صنعت پتروشیمی

وزیر نفت در پیامی شهادت تعدادی از کارکنان صنعت پتروشیمی را در منطقه ویژه ماهشهر در تجاوز آمریکایی- صهیونی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد در این پیام گفت : خبر شهادت و جراحت جمعی از کارکنان خدوم صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در بمباران بی‌رحمانه به‌دست دشمنان ظالم و خونخوار موجب تأثر و تألم شد.

وی افزود: شما کارکنان صنعت نفت فرزندان صادق این سرزمین هستید که در پیشانی خدمت و جهاد اقتصادی ایستاده‌اید.

وزیر نفت گفت: اینجانب ضمن تسلیت شهادت همکاران صنعت پتروشیمی به‌ویژه به خانواده و همکاران داغدار این عزیزان و همچنین آرزوی صحت و سلامتی عاجل برای مجروحان این حمله، به شما همکاران پرتلاش صنعت پتروشیمی درود بی‌پایان فرستاده و علو درجات الهی را برای همکاران شهیدمان از پروردگار متعال خواستارم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها