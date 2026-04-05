به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منوچهر نورآذریان شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵ اعلام کرد: در راستای اجرای برنامههای نظارتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تیم کارشناسان ما از آزمایشگاههای بیمارستانی بخش دولتی و خصوصی بازدید کردند تا از آمادگی کامل این مراکز برای ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروز اطمینان حاصل شود.
وی هدف اصلی این پایش را بررسی پایداری کیفیت خدمات، کنترل وضعیت موجودی کیتها و اقلام مصرفی، و ارزیابی عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی عنوان کرد و افزود: در این بازدیدها روند ارائه خدمات به مراجعان بهصورت میدانی رصد شد و میزان پایبندی مراکز به دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت و معاونت درمان بهدقت مورد ارزیابی قرار گرفت.
دکتر نورآذریان افزود: با توجه به حجم مراجعات در ایام نوروز، برنامهریزی برای حضور بهموقع و آمادگی نیروهای آزمایشگاهی اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، نحوه سازماندهی شیفتها و تأمین نیروی انسانی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا خدماترسانی در هیچ یک از روزهای تعطیل با وقفه مواجه نشود.
وی در پایان بر استمرار نظارتها در طول اجرای طرح و لزوم حفظ کیفیت خدمات آزمایشگاهی در تمام مراکز استان تأکید کرد.
