قدیمی:۱۱۵ هزار و ۵۴ مراجعه به اورژانس در ۱۵ روزطرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر،، سعید قدیمی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد طرح سلامت نوروزی در بازه زمانی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، اعلام کرد: در این پانزده روز ۱۴ هزار و ۹۶۵ تماس با سامانه اورژانس ۱۱۵ ثبت شده است.

رئیس اورژانس استان افزود: از مجموع تماس‌های دریافتی، ۴ هزار و ۴۰۸ مأموریت اورژانسی با موفقیت انجام شده است. از این تعداد، ۱ هزار و ۱۱۲ مأموریت به حوادث تصادفی و ترافیکی اختصاص داشته و بقیه مربوط به موارد غیرتصادفی بوده است.

دکتر قدیمی با بیان جزئیات عملیات‌های درمانی در طول این ایام گفت: در مجموع ۱ هزار و ۹۵۱ عمل جراحی اورژانسی و ۱۷ مورد احیای قلبی و ریوی در این مدت انجام شده است.

وی در خصوص آمار مراجعه‌کنندگان به اورژانس بیمارستانها تأکید کرد: ۱۱۵ هزار و ۵۴ نفر در ایام نوروز به اورژانس‌های استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱ هزار و ۱۶۹ نفر نیز در بخش‌های ویژه بیمارستانی بستری شده‌اند.

دکتر قدیمی با اشاره به نظارت‌های بهداشتی در این ایام، اظهار داشت: کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷ هزار و ۳۰۹ بازدید از مراکز تهیه مواد غذایی انجام داده‌اند که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۵ هزار و ۸۳ کیلوگرم مواد غذایی فاسد شناسایی و معدوم‌سازی شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین ۶۵۶ نمونه‌برداری از آب‌های آشامیدنی در این مدت انجام شده تا از سلامت آب مصرفی مردم در ایام سفرها اطمینان حاصل شود.

رئیس اورژانس استان ادامه داد: کارشناسان معاونت غذا و دارو نیز ۱۹۷ بازدید از داروخانه‌ها و ۷۸ بازدید از مراکز پخش دارو انجام داده‌اند تا روند تأمین و عرضه دارو در ایام تعطیلات نوروزی به‌صورت مستمر کنترل شود.



دکتر قدیمی در پایان با اشاره به نقش مرکز پایش مراقبت‌های درمانی (MCMC) در این طرح گفت: کارشناسان این مرکز نیز ۳۲۵ هماهنگی بین مراکز درمانی مختلف در استان انجام داده‌اند تا خدمات مورد نیاز بیماران با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.