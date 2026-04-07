۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

خسارت به ۳ بیمارستان و ۳ پایگاه اورژانس در آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از خسارت به ۳ بیمارستان و ۳ پایگاه اورژانس، نابودی ۴ آمبولانس و شهادت ۲ کادر درمان در آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا جودتی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از خسارت افزون بر ۳۴۵ میلیارد ریالی حملات دشمن صهیونی - آمریکایی در طول جنگ تحمیلی سوم بر سه بیمارستان تبریز که از این تعداد ۲ باب از آنها زایشگاه است، خبر داد و گفت: هر سه بیمارستان به طور عادی به فعالیت و خدمات خود ادامه می دهند.

جودتی افزود: بیمارستان های طالقانی و الزهرا به عنوان زایشگاه های اصلی شهر و بیمارستان سینا تبریز سه بیمارستانی هستند که در ابتدای جنگ تحمیلی رمضان دچار آسیب و خسارت شدند و سند دیگری را از جنایت های جنگی دشمن زبون ثبت کردند.

وی ادامه داد: از بین رفتن چهار دستگاه آمبولانس، تخریب و شکستن پنجره، فرو ریختن سقف کاذب اتاق های بستری بیمار، سیستم های کامپیوتری و سایر ادوات اداری و درمانی از جمله خسارت های وارده به این سه مرکز درمانی تبریز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون، ۲ شهید در تبریز و ملکان بر اثر برخورد ترکش حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به شهادت رسیدند و سه پایگاه اورژانس استان نیز در این مدت دچار آسیب شده اند.

