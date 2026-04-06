به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون ایران از پرتاب سه موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی ظرف مدت حداکثر ۲۰ دقیقه خبر داد.

در همین حال، کانال ۱۲ رژیم اسرائیل گزارش داد که حداقل ۱۰ موشک [چند کلاهکه] توسط ایران در ۳ حمله به مرکز اسرائیل شلیک شده است و این حمله شامل استفاده از مهمات خوشه‌ای بوده که تل‌آویو و مناطقی در مرکز "اسرائیل" را در دو حمله جداگانه هدف قرار داده است.

سایت خبری اسرائیلی "والا" نیز گزارش داد که گزارش‌هایی مبنی بر سقوط ترکش یا کلاهک در مناطقی از شرق تل‌آویو دریافت کرده است.

از سوی دیگر، سازمان پخش اسرائیل اعلام کرد که در نتیجه حمله موشکی که منطقه تل‌آویو را هدف قرار داده بود، یک نفر به شدت زخمی شده است.

فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل و ارتش این رژیم اعلام کردند که این حمله را شناسایی کرده و سیستم‌های دفاعی را برای رهگیری آن فعال کرده‌اند.

در همین حال، خبرنگار الجزیره گزارش داد که با شلیک موشک ها، صدای انفجارهایی در تل‌آویو بزرگ و مرکز "اسرائیل" شنیده شده است.

همچنین به گزارش الجزیره، با شلیک موج جدید موشک ها از لبنان، آژیرهای خطر در الجلیل به صدا درآمدند و حملات هوایی اسرائیل دره بقاع را هدف قرار داد.

فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل در پی شلیک موشک از لبنان، آژیرها را در شهرهای الجلیل غربی و نهاریا و مناطق اطراف آن فعال کرد.

حزب‌الله نیز اعلام کرد که به عنوان بخشی از هشدارهای خود، شهرک‌های لیمان، هورفیش و شلومی را با موشک هدف قرار داده است.

در همین ارتباط، خبرنگار الجزیره گزارش داد که حملات هوایی رژیم اسرائیل شهرهای سحمار و مشغره در دره بقاع در شرق لبنان را هدف قرار داده است.