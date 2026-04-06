به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری گزارش دادند، بر اثر موج موشکی جدید ایران آژیرهای خطر در تل آویو و مناطق گسترده ای از اراضی اشغالی به صدا درآمدند.

همچنین گزارش شده که یک موشک ایرانی با کلاهک بارشی بر فراز تل آویو و مناطق مرکزی منفجر شده است. بمب های جداشونده از این موشک به مناطقی از تل آویو بعد از ناکامی پدافند رژیم صهیونیستی در رهگیری آن اصابت کرده است.

شبکه قدس نیز از دیده شدن ستون های دود در تل آویو و به راه افتادن آتش سوزی در این منطقه خبر داد.

همچنین اصابت هایی در بتیح تکفا واقع در مرکز اراضی اشغالی گزارش شده است. بمب های جداشونده از موشک ایران به ۱۵ نقطه در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده است.