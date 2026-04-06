  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۲

اصابت موشک ایرانی با کلاهک بارشی؛ ستون‌های دود در تل‌آویو+ عکس و فیلم

جدیدترین عملیات موشکی ایران باعث به راه افتادن آتش سوزی در تل آویو و دیگر مناطق اراضی اشغالی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری گزارش دادند، بر اثر موج موشکی جدید ایران آژیرهای خطر در تل آویو و مناطق گسترده ای از اراضی اشغالی به صدا درآمدند.

همچنین گزارش شده که یک موشک ایرانی با کلاهک بارشی بر فراز تل آویو و مناطق مرکزی منفجر شده است. بمب های جداشونده از این موشک به مناطقی از تل آویو بعد از ناکامی پدافند رژیم صهیونیستی در رهگیری آن اصابت کرده است.

شبکه قدس نیز از دیده شدن ستون های دود در تل آویو و به راه افتادن آتش سوزی در این منطقه خبر داد.

همچنین اصابت هایی در بتیح تکفا واقع در مرکز اراضی اشغالی گزارش شده است. بمب های جداشونده از موشک ایران به ۱۵ نقطه در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده است.

کد مطلب 6792754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها