  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

حملات موشکی حزب الله به نظامیان اسرائیلی

مقاومت اسلامی لبنان مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی را با موشک هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع خودروها و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه ابل‌القَمح با حمله موشکی خبر داد.

خبرنگار المیادین از شلیک چند موشک از لبنان و به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های اصبع الجلیل خبر داد.

مقاومت اسلامی تجمع خودروها و نیروهای ارتش اسرائیل را در مرز لبنان و فلسطین هدف قرار داد.

منابع صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه، المطله و اصبع الجلیل و اطراف آن خبر دادند.

همزمان المیادین از حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده الرشیدیه در شهرستان صور خبر داد.

جنگنده های اسرائیلی شهرک نبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند. همچنین شهرک انصاریه در صیدا در جنوب لبنان نیز هدف قرار گرفت.

کد مطلب 6793132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها