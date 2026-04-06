حملات موشکی حزب الله به نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن تجمع خودروها و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه ابل‌القَمح با حمله موشکی خبر داد.

خبرنگار المیادین از شلیک چند موشک از لبنان و به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های اصبع الجلیل خبر داد.

مقاومت اسلامی تجمع خودروها و نیروهای ارتش اسرائیل را در مرز لبنان و فلسطین هدف قرار داد.

منابع صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه، المطله و اصبع الجلیل و اطراف آن خبر دادند.

همزمان المیادین از حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده الرشیدیه در شهرستان صور خبر داد.

جنگنده های اسرائیلی شهرک نبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند. همچنین شهرک انصاریه در صیدا در جنوب لبنان نیز هدف قرار گرفت.