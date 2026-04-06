به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، احمد الحمیداوی دبیرکل گردان های حزب الله عراق اعلام کرد: دشمنان بدانند اگر بخواهند با زور تنگه هرمز را باز کنند دیگر اثری از سکوی های نفتی و گازی نخواهند دید.

وی اضافه کرد: معادله امروز کاملا آشکار است، یا امنیت برای همه یا برای هیچ کس.

الحمیداوی تصریح کرد: دشمنان شروع به درخواست از طرف‌های مختلف برای میانجی گری آتش‌بس کرده‌اند تا بتوانند نیروهای پراکنده خود را جمع کنند. معادلات جهانی پس از ترور رهبر شهید ایران در حال تغییر است.

وی به اجرای عملیات از سوی گروه مقاومتی سوریه اشاره کرد و گفت: جبهه سوریه نیز وارد جنگ دفاعی ما شده است که پیامدهای جدی برای دشمنان خواهد داشت.