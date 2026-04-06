معاریو مدعی شد: عملیات احتمالی حزب الله در به اسارت گرفتن صهیونیست ها 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که حزبالله همچنان قادر است روزانه ۲۵۰ موشک به سمت نیروهای اسرائیلی در شمال رودخانه لیطانی و شهرکهای صهیونیست نشین شمال سرزمین های اشغالی شلیک کند.
از سوی دیگر سرلشکر رافی میلو فرمانده منطقه شمالی ارتش صهیونیستی فاش کرد که ارتش اسرائیل به اندازه کافی برای نبرد با حزب الله آماده نبوده و از کمبود اطلاعات نظامی، هواپیما و سازماندهی رنج میبرد، علاوه بر اینکه مشکلاتی در فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز وجود دارد.
منابع نظامی توضیح دادند که برنامه اصلی، حمله گسترده به لبنان در زمستان و سپس حمله به ایران در تابستان بود، اما اغتشاشات در ایران منجر به تغییر مسیر و اولویت دادن به حمله به ایران شد.
بر اساس این گزارش، با وجود استقرار چهار تیپ نظامی فرماندهی منطقه شمالی و یک تیپ ذخیره ارتش اسرائیل در لبنان، تل آویو همچنان قادر به دستیابی به دستاوردهای نظامی که منجر به فروپاشی حزبالله شود، نیست.
این منابع افزودند که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی تمام تواناییهای خود را در آسمان لبنان به کار نمیگیرد، زیرا مشغول نبرد در ایران است که جبهه اصلی محسوب میشود، لذا حملات هوایی در لبنان به کمک نیروهای زمینی و عملیات اطلاعاتی در عمق لبنان و بیروت و بقاع محدود میشود.
از سوی دیگر گزارشهای رسانه ای فاش کردند که ارتش رژیم صهیونیستی این بار تصمیم گرفته است که صهیونیست های ساکن شهرک های شمالی فلسطین اشغالی را تخلیه نکند. ناظران سیاسی این تصمیم را تلاشی برای جلوگیری از تکرار سناریوی آوارگی صهیونیست ها طی جنگ گذشته دانستند. این در حالی است که ممکن است حزبالله استراتژی خود را برای به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست در لبنان به اجرا بگذارد.
