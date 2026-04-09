به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم کن امسال جشنوارهای مولف محور خواهد بود و چهره هایی چون اصغر فرهادی، پدرو آلمادوار، پاول پاولیکوفسکی، ایرا ساکس، هیروکازو کورئیدا، لاسلو نمش و ریوسوکه هاماگوچی همگی فیلمهای جدید خود را در بخش رقابتی به نمایش میگذارند.
تسلط سینمای مستقل و حضور تنها یک کارگردان آمریکایی
پس از دوره سال پیش که این جشنواره با حضور گسترده هالیوود و با فیلمهایی چون «ماموریت غیرممکن - روزشمار نهایی» تام کروز و «بالاترین تا پایینترین» اسپایک لی همراه بود، امسال کن بیشتر تحت تأثیر سینمای بینالمللی و فیلمسازان مستقل خواهد بود. در واقع، ساکس تنها کارگردان آمریکایی امسال است که با فیلم «مردی که دوستش دارم»، یک فانتزی موزیکال با بازی رامی مالک که حول بحران ایدز در نیویورک دهه ۸۰ میچرخد، به بخش رقابتی این جشنواره راه یافته است.
در میان فیلمهای بخش مسابقه اولین فیلم انگلیسی زبان کریستین مونگیو با نام «آبدره» با بازی رناته رینسوه و سباستین استن در نقش زوجی که به یک شهر دورافتاده نروژی نقل مکان میکنند؛ درام جنگ سرد پاولیکوفسکی با نام «سرزمین پدری» با بازی ساندرا هولر، «قصههای موازی» فرهادی که در پاریس اتفاق میافتد و گروه بازیگران فرانسوی آن شامل ایزابل هوپر و کاترین دنوو هستند و «معشوق» رودریگو سوروگوین با بازی خاویر باردم در نقش کارگردانی تحسینشده که از دخترش جدا شده است، جای دارند.
از جمله فیلمهای محبوب جشنواره میتوان به آلمادوار اشاره کرد که با یک فیلم تراژدی-کمدی اسپانیایی زبان با عنوان «کریسمس تلخ» در جشنواره حضور دارد و کورئیدا فیلمساز مولف ژاپنی که با درام علمی تخیلی «گوسفند در جعبه» به هوش مصنوعی میپردازد. اولین فیلم فرانسوی زبان هاماگوچی، برنده اسکار از کره، با نام «ناگهان» هم در همین بخش جای دارد.
تیری فرمو رئیس جشنواره کن، امروز (پنجشنبه) با معرفی این فهرست اعلام کرد که «۹۵ درصد از فیلمهای منتخب» جشنواره را معرفی میکند و برخی از فیلمها ممکن است در چند هفته آینده انتخاب شوند.
فرمو عنوان کرد که امسال با بررسی ۲۵۴۱ فیلم بلند که برای جشنواره ارسال شدند، این فهرست را انتخاب کردهاند.
وی گفت: این آمار به معنای افزایش هزار عنوان فیلم فقط در مقایسه با ۱۰ سال پیش است. وقتی از سرزندگی صحبت میکنم، به نوعی سرزندگی کمی نیز اشاره میکنم. با ارسال آثاری از ۱۴۱ کشور، به اعدادی در سطح المپیک نزدیک میشویم اما در اینجا نیز هدف نمایش فیلمها در مکانی است که توسط تمام جهان دیده شوند.
امسال تعداد فیلمهای فرانسویزبان بخش مسابقه تقریباً بیسابقه است که از میان آنها ۳ عنوان توسط کارگردانان خارجی ساخته شدهاند: فرهادی با «قصههای موازی»، نمس با «مولن» و هاماگوچی با «ناگهان». امانوئل مار با «رستگاری ما»، یک درام تاریخی درباره حکومت ویشی فرانسه با بازی سوان آرلو ستاره «آناتومی یک پاییز» هم در این بخش حضور دارد.
حضور جدی فیلمسازان زن
۵ فیلم از فیلمسازان زن در بخش مسابقه جای دارند، از جمله ۳ فیلم از کارگردانان فرانسوی: لیا میسیوس با «جشن تولد»، شارلین بورژوا-تاکه با «زندگی یک زن» و ژان هری با «روزی دیگر». «هیولای مهربان» ساخته ماری کرویتزر کارگردان اتریشی و «ماجراجویی رویایی» ساخته والسکا گریسباخ کارگردان آلمانی، نیز دیگر فیلمهایی هستند که فیلمساز آنها زن بوده است.
غایبان بزرگ
فیلم «ببر کاغذی» ساخته جیمز گری با بازی اسکارلت جوهانسون، آدام درایور و مایلز تلر که شایعه شده بود در بخش مسابقه حضور دارد و پرستارهترین فیلم کن امسال خواهد بود، از جمله غایبان قابل توجه این بخش بود. اگرچه فرمو نامی از آن نبرد، اما قبل از اعلام بخش مسابقه اشاره کرد که یک فیلم وجود دارد که خواهید گفت، «اوه، در فهرست نیست!» اما به شما میگویم آنجا خواهد بود.
فرمو اضافه کرد: این تعلیق ساختگی نیست، اما همیشه قراردادهایی وجود دارد که هنوز امضا نشدهاند و مسائلی هست که باید قبل از نمایش در کن حل و فصل شود.
فرمو درباره کم بودن فیلمهای آمریکایی و استودیویی در این دوره گفت: وقتی استودیوها حضور کمتری در کن دارند، به این دلیل است که آنها خیلی ساده در نوع سینمایی که قبلاً به آنها اجازه میداد به اینجا بیایند، کمتر فعال بودهاند.
اما او همچنین تأکید کرد که کمبود فیلمهای استودیویی امسال بخشی از یک روند نیست. او گفت: تام کروز و پارامونت همین ۲ سال پیش برای «ماموریت غیرممکن» و «تاپ گان» اینجا بودند. منظورم این است که سینمای خارج از استودیویی - سینمای مستقل، سینمایی که خارج از لسآنجلس ساخته میشود - همچنان وجود دارد و این مجموعه گواه این موضوع خواهد بود.
بخش «نوعی نگاه» چندین فیلم آمریکایی از جمله «سکس و مرگ نوجوانان در کمپ میاسما» به کارگردانی جین شونبرون و با بازی هانا اینبیندر و گیلیان اندرسون را در خود جای داده است و اولین فیلم جردن فرستمن به عنوان کارگردان «بچه باشگاهی» با بازی خودش، کارا دلوین، دیهگو کالوا و الدار ایسگانداروف. در همین حال، استیون سودربرگ و ران هاوارد هر یک مستندهای جدیدی را در بخش نمایشهای ویژه به ترتیب درباره جان لنون و ریچارد آودون عکاس، ارائه خواهند کرد.
فیلم سینمایی «جهنم خصوصی او» به کارگردانی نیکولاس ویندینگ رفن، فیلمی مهیج با بازی چارلز ملتون و سوفی تاچر در بخش خارج از رقابت و «فیل کامل»، فیلمی پدر-دختری از کوئنتین دوپیو با بازی کریستن استوارت و وودی هارلسون هم قرار است در بخش نیمهشب نمایش داده شوند.
این جشنواره ۱۲ ماه می با کمدی «ونوس الکتریکی» ساخته پیر سالوادوری که در دهه ۱۹۲۰ اتفاق میافتد، آغاز میشود، در حالی که ریاست هیئت داوران را پارک چان-ووک فیلمساز مشهور کره جنوبی، بر عهده خواهد داشت. این جشنواره به باربرا استرایسند و پیتر جکسون ادای احترام خواهد کرد و هر یک نخل طلای افتخاری جشنواره را دریاف خواهند کرد.
فهرست کامل فیلمهای حاضر این دوره چنین است:
بخش رقابتی
«مینوتائور» ساخته آندری زویاگینتسف
«معشوق» ساخته رودریگو سوروگوین
«مردی که دوستش دارم» ساخته ایرا ساکس
«سرزمین پدری» ساخته پاول پاولیکوفسکی
«مولن» ساخته لازلو نمس
«جشن تولد» ساخته لیا میسیوس
«آبدره» ساخته کریستین مونگیو
«رستگاری ما» ساخته امانوئل مار
«هیولای مهربان» ساخته ماری کروتزر
«یادداشت های ناگی» ساخته کوجی فوکادا
«امید» ساخته نا هونگ جین
«گوسفند در جعبه» ساخته هیروکازو کورئیدا
«روزی دیگر» ساخته ژان هری
«ناشناخته» ساخته آرتور هراری
«ناگهان» ساخته ریوسکه هاماگوچی
«ماجراجویی رویایی» ساخته والسکا گریسباخ
«بزدل» ساخته لوکاس دونت
«توپ سیاه» ساخته خاویر آمبروسی و خاویر کالوو
«زندگی یک زن» ساخته شارلین بورژوا تاکه
«قصه های موازی» ساخته اصغر فرهادی
«کریسمس تلخ» ساخته پدرو آلمادوار
بخش خارج از رقابت
«ونوس الکتریکی» ساخته پیر سالوادوری - فیلم افتتاحیه
«جهنم خصوصی او» ساخته نیکلاس ویندینگ رفن
«الماس» ساخته اندی گارسیا
«کارما» ساخته گیوم کانت
«هدف جرم» ساخته اگنس جائویی
«دوگل: عصر آهن» ساخته آنتونین بودری
بخش نوعی نگاه
«شیرین ترین» ساخته لیلا مراکشی
«بچه باشگاهی» ساخته جردن فرستمن
«سکس نوجوان و مرگ در کمپ میاسما» ساخته جین شونبرون
«همیشه» ساخته ساندرا وولنر
«تا ژوئن رفتهام» ساخته کاترینا ریویلیس
«روزی که چشم نخوابید» ساخته راکان مایاسی
«بحران» ساخته مانوئلا مارتلی
«همیشه حیوان مادری تو هستم» ساخته والنتینا مورل
«فیل ها در مه» ساخته آبیناش بیکرام شاه
«بنیمانا» ساخته ماری-کلمنتاین دوسابجامبو
«کرست» ساخته لویی کلیشی
«پسر کنگو» ساخته رافیکی فاریالا
«همه عاشقان در شب» ساخته یوکیکو سوده
اکرانهای ویژه
«جان لنون: آخرین مصاحبه» ساخته استیون سودربرگ
«آودون» ساخته ران هاوارد
«بازماندگان چه» ساخته کریستوف روویل
«صبحهای صبحگاهی» ساخته آوریل بسون
«تمرین برای یک انقلاب» ساخته پگاه آهنگرانی
اکرانهای نیمهشب
«روما الاستیکا» ساخته برتراند مندیکو
«فول فیل» ساخته کوئنتین دوپیو
«کلونی» ساخته یئون سنگ-هو
«جیم کوئین» ساخته نیکولاس آتنه و مارکو نگوین
«خونآلود» ساخته ماریون لو کورولر
اکران اول کن
«مربی پرواز ملخی شبانه یکطرفه» ساخته جان تراولتا
«سامورایی و زندانی» ساخته کیوشی کوروساوا
«ملاقات» ساخته ولکر شلوندورف
«بازی» ساخته خوان کابرال و سانتیاگو فرانکو
«وقتی شب فرا میرسد» ساخته دانیل اوتوی
