۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۴

آمادگی شرکت‌های بیمه برای پوشش خطر جنگ در اصفهان

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از فراهم شدن امکان پوشش خطر جنگ در برخی بیمه‌نامه‌ها خبر داد و گفت؛ شرکت‌های بیمه با هدف انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود، این طرح را اجرا می‌کنند.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده و در راستای انجام وظایف اجتماعی شرکت‌های بیمه‌ای، مقرر شده است این شرکت‌ها پوشش خطر جنگ را در برخی بیمه‌نامه‌ها ارائه دهند.

وی افزود: این پوشش در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و همچنین در بیمه‌نامه‌های بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر خودروها ارائه خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: علاوه بر این، بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا، بیمه‌های حوادث انفرادی، بیمه‌های عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی برای کارکنان واحدهای صنعتی نیز شامل پوشش خطر جنگ خواهند بود.

شیشه‌فروش با اشاره به وظایف شبکه فروش بیمه تصریح کرد: تمامی شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند نسبت به ارائه مشاوره بیمه‌ای به متقاضیان، صدور بیمه‌نامه‌های مذکور و همچنین اضافه کردن پوشش خطر جنگ به بیمه‌نامه‌های صادره قبلی اقدام کنند.

کد مطلب 6792785

