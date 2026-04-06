منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ اظهار کرد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده و در راستای انجام وظایف اجتماعی شرکتهای بیمهای، مقرر شده است این شرکتها پوشش خطر جنگ را در برخی بیمهنامهها ارائه دهند.
وی افزود: این پوشش در بیمهنامههای آتشسوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و همچنین در بیمهنامههای بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینیبوس و سایر خودروها ارائه خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: علاوه بر این، بیمهنامههای حملونقل کالا، بیمههای حوادث انفرادی، بیمههای عمر و بیمهنامههای گروهی برای کارکنان واحدهای صنعتی نیز شامل پوشش خطر جنگ خواهند بود.
شیشهفروش با اشاره به وظایف شبکه فروش بیمه تصریح کرد: تمامی شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه موظف شدهاند نسبت به ارائه مشاوره بیمهای به متقاضیان، صدور بیمهنامههای مذکور و همچنین اضافه کردن پوشش خطر جنگ به بیمهنامههای صادره قبلی اقدام کنند.
