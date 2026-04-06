۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۷

پاسخگویی سامانه ۴۰۳۰ به بیش از ١۴٢ هزار تماس

رئیس جمعیت هلال‌احمر از نقش سامانه ۴۰۳۰ در حمایت روانی و مشاوره‌ای از مردم در روزهای پرچالش در جریان جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر به تشریح عملکرد سامانه ۴۰۳۰، از ارائه گسترده خدمات مشاوره‌های اجتماعی و سلامت روان تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ پرداخت.

وی با اشاره به نقش راهبردی این سامانه در ارتقای آرامش و تاب‌آوری جامعه، افزود: تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، سامانه ۴۰۳۰ موفق شده است به ۱۴۲ هزار و ۷۴۸ تماس مشاوره‌ای پاسخ دهد؛ تلاشی شبانه‌روزی که نشان‌دهنده عزم جدی در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و سلامت مردم است.

کولیوند بیان کرد: در این مدت، بیش از ۷۰۲ هزار و ۷۴۴ دقیقه مشاوره تخصصی ارائه شده که معادل ۱۱ هزار و ۷۱۲ ساعت خدمت مستمر و هدفمند است؛ خدماتی که با رویکردی علمی و انسان‌محور، به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کرده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به همکاری میان‌بخشی در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام محقق شده و هم‌افزایی میان نهادهای خدمت‌رسان، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر و اثربخش‌تر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: ۱۹۷۰ مشاور متخصص با روحیه‌ای جهادی در این مسیر بصورت داوطلب همراه مردم بوده‌اند و بازخوردها نشان‌دهنده رضایتمندی قابل توجه مردم از کیفیت، سرعت و دقت خدمات ارائه‌شده است.

کولیوند تأکید کرد: سامانه ۴۰۳۰ امروز به نمادی از خدمت صادقانه، همدلی ملی و پاسخگویی مسئولانه تبدیل شده است؛ ظرفیتی ارزشمند که با تکیه بر تخصص و اعتماد عمومی، در مسیر تقویت سلامت و انسجام اجتماعی کشور گام برمی‌دارد.

محدثه رمضانعلی

