علیرضا خرسندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یکی از اصول اساسی در سیاست‌های بخش کشاورزی است و برنامه‌هایی مانند تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولید، مکانیزاسیون و مدیریت بهتر منابع را فراهم کند.

وی افزود: خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه کشاورزی است و اجرای طرح‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی، امکان افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین کشاورزی را فراهم می‌کند.

خرسندی ادامه داد: مدیریت امور اراضی استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با همکاری کشاورزان و بهره‌برداران، برنامه‌های مختلفی را برای ساماندهی اراضی کشاورزی دنبال می‌کند و تحقق تجمیع و یکپارچه‌سازی بیش از ۹۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده حرکت جدی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و تقویت تولید در استان است.

سرپرست مدیریت امور اراضی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با هدف حفظ زمین‌های حاصلخیز، ارتقای بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی ادامه خواهد داشت.