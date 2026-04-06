۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

۹۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی تجمیع و یکپارچه‌سازی شد

ارومیه - سرپرست مدیریت امور اراضی آذربایجان‌غربی از تجمیع و یکپارچه‌سازی بیش از ۹۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

علیرضا خرسندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یکی از اصول اساسی در سیاست‌های بخش کشاورزی است و برنامه‌هایی مانند تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولید، مکانیزاسیون و مدیریت بهتر منابع را فراهم کند.

وی افزود: خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه کشاورزی است و اجرای طرح‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی، امکان افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین کشاورزی را فراهم می‌کند.

خرسندی ادامه داد: مدیریت امور اراضی استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با همکاری کشاورزان و بهره‌برداران، برنامه‌های مختلفی را برای ساماندهی اراضی کشاورزی دنبال می‌کند و تحقق تجمیع و یکپارچه‌سازی بیش از ۹۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده حرکت جدی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و تقویت تولید در استان است.

سرپرست مدیریت امور اراضی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با هدف حفظ زمین‌های حاصلخیز، ارتقای بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی ادامه خواهد داشت.

