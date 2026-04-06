بازار مسکن ایران از جنگ آسیب ندید؛ سقوط ۳۵ درصدی ملک در کشورهای همسایه

داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در دوره پساجنگ، گفت: بازارهای مسکن در کشورهای همسایه با بازار مسکن ایران تفاوت‌های بنیادین دارند و این تفاوت‌ها ریشه در ساختارهای قانونی و اقتصادی آن‌ها دارد.

وی افزود: در ایران، بر اساس قوانین موجود، امکان خرید اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی وجود ندارد، در حالی که در کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه امارات و شهر دبی، قوانین به‌گونه‌ای طراحی شده که اتباع خارجی نیز می‌توانند اقدام به خرید ملک کنند و همین موضوع یکی از پایه‌های اصلی صنعت ساختمان در این کشورها محسوب می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار مسکن یک کشور، موضوع امنیت است و به همین دلیل، تحولات ناشی از جنگ می‌تواند اثر مستقیمی بر بازار مسکن این کشورها داشته باشد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، پیش‌بینی مثبتی برای بازار مسکن کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط پساجنگ وجود ندارد؛ به‌طوری که هم‌اکنون نیز بر اساس داده‌های مؤسسات آماری، قیمت‌ها در این بازارها بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته و تعداد قراردادهای خرید و فروش عملاً به صفر رسیده است.

بیگی‌نژاد ادامه داد: حتی در بخش پیشنهادهای ملکی نیز کاهش قابل‌توجهی مشاهده می‌شود و این شاخص‌ها نشان‌دهنده رکود عمیق در بازار مسکن کشورهای منطقه است. در مقابل، بازار مسکن ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه کاهش تعداد قراردادها را تجربه کرد، اما بلافاصله پس از آن وارد فاز ترمیمی شد و هم از نظر قیمتی و هم از نظر تعداد معاملات، به شرایط قابل‌قبولی بازگشت که این موضوع نشان‌دهنده تمایز جدی بازار مسکن ایران با سایر کشورها است.

نایب رئیس اتحادیه املاک درباره وضعیت ساختمان‌ها در جریان حملات گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که عمده ساختمان‌ها از نظر اصول شهرسازی و مهندسی، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و تنها ساختمان‌هایی که به‌صورت مستقیم مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، دچار تخریب شده‌اند.

وی یادآور شد: در بسیاری از موارد، حتی ساختمان‌های مجاور نیز آسیب جدی ندیده‌اند و خسارات عمدتاً به شکست شیشه‌ها محدود بوده است که این موضوع نشان‌دهنده کیفیت مناسب ساخت‌وساز در سال‌های اخیر است. باید به مهندسان، سازمان نظام مهندسی و همچنین نظارت‌های انجام‌شده در فرآیند ساخت‌وساز نمره بالایی داد، چرا که نتیجه این تلاش‌ها در مقاومت ساختمان‌ها در شرایط بحرانی قابل مشاهده است.

این مقام صنفی افزود: البته با توجه به شرایط جنگی اخیر، ممکن است نیازمندی‌های جدیدی در حوزه ساخت‌وساز به‌ویژه برای ساختمان‌های با جمعیت بالا مطرح شود، اما در این خصوص باید مطالعات دقیق‌تری انجام شود. در حال حاضر نمی‌توان به‌طور قطعی درباره ضرورت ایجاد پناهگاه در ساختمان‌ها اظهارنظر کرد و این موضوع نیازمند بررسی دقیق بر اساس داده‌های میدانی، محل وقوع حوادث و پراکندگی تلفات انسانی است.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید بر پایه نیازسنجی دقیق و تحلیل کارشناسی صورت گیرد تا بتوان به یک جمع‌بندی منطقی و کاربردی رسید.

بیگی‌نژاد درباره بازگشت اعتماد به بازار مسکن نیز گفت: بازار مسکن ممکن است در برخی مناطق دچار نوسانات کوتاه‌مدت شود، اما در سایر مناطق احتمال افزایش تعداد معاملات وجود دارد. با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه در دهه‌های گذشته بارها شرایط جنگی را تجربه کرده، بازار مسکن نیز همواره خود را با این شرایط تطبیق داده و به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری باقی مانده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک تصریح کرد: تجربه نشان داده که مسکن همواره به‌عنوان یک دارایی امن مورد توجه مردم بوده و حتی در شرایط بحرانی نیز توانسته جایگاه خود را در میان سایر بازارها حفظ کند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد به بازار مسکن به‌طور ناگهانی از بین برود، چرا که این بازار در طول سال‌های گذشته پایداری خود را در شرایط مختلف اثبات کرده است.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی نیز که کشور درگیر تحولات ناشی از جنگ ماه رمضان است، این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان به‌عنوان یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری مورد توجه مردم باقی خواهد ماند.

بیگی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: جمع‌بندی مقاطع تاریخی ایران نشان می‌دهد که مسکن در کشور همواره توانسته اعتماد عمومی را حفظ کند و حتی در دوره‌های بحرانی نیز جایگاه خود را از دست نداده است.