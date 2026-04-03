کدام ورزشکاران و مسئولان به پویش «ورزش جانفدای ایران» پیوستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اساسنامه ها و آیین نامه های فدراسیون های جهانی و نهادهای بین المللی تاکید دارند ورزش از سیاست جداست و اماکن ورزشی باید در هر شرایط در امان باشند، آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر همه قوانین را نقض کردند و در مقابل سکوت نهادهای بین المللی ورزش جهان، بسیاری از اماکن و فضاهای ورزشی را مورد حمله قرار دادند.

ورزشگاه ها و سالن های ورزشی که محلی برای پرورش نسل جوان و ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی بود، در حملات آمریکایی - اسرائیلی به خاک ایران عزیز مورد حمله قرار گرفتند و تعداد زیادی از آنها به شدت آسیب دید.

با این حال جامعه ورزش با وجود تعطیلی همه رقابت ها یک بار دیگر وارد عرصه حمایت از خاک و آب ایران عزیز شدند و در همه روزها و شب های جنگ رمضان با حضور در موکب ها و همایش های مردمی به حمایت از نیروهای مسلح و ایران اسلامی پرداختند.

با راه اندازی پویش جان فدای ایران اهالی ورزش بازهم پای کار آمدند و این بار پررنگ تر از همیشه حمایت خود را از خاک این سرزمین اعلام و تاکید کردند که حاضر هستند برای دفاع از ایران عزیز جان خود را فدا کنند.

در کنار وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون های ورزشی که هر یک با انتشار پوستری پیوستن خود به پویش «ورزش جان فدای ایران» را اعلام کردند، بسیاری از چهره های ورزشی و ملی پوشان ورزش کشور نیز با انتشار همین پوستر علاوه بر نشان دادند وحدت و همدلی اهالی ورزش، برای حمایت و جان فدا بودن خود برای ایران اسلامی تاکید کردند.

اسامی ورزشکاران و مسئولانی که تاکنون به پویش ورزش جان فدای ایران پیوسته اند:

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو

سامان پاکباز ملی پوش پارا المپیکی دارنده مدال طلا و نقره جهانی در رشته پرتاب وزنه به پویش

مجتبی ملکی قهرمان پاورلیفتینگ جهان

کسری طاهری بازیکن ملی پوش فوتبال

علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال

ذبیح الله پورشب کاپیتان و قهرمان کاراته آسیا و جهان

پوریا نوروزی عضو تیم ملی تیراندازی

افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی

علی پیروج نایب قهرمان پارا المپیکی در رشته پرتاب نیزه دارنده مدال طلا و نقره جهان

طاهره آذرپیوند ملی پوش جودو کوراش و صاحب مدال برنز آسیا

علی افسری، مربی تیم ملی تراپ

فاطمه منصوری ایلامی ورزشکار تیم ملی کبدی

علی هاشمی ایلامی قهرمان وزنه برداری