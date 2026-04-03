۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

ورزشی ها بازهم پیشقدم شدند؛

کدام ورزشکاران و مسئولان به پویش «ورزش جانفدای ایران» پیوستند؟

جامعه ورزش که در رویدادهای جهانی تلاش کرده با کسب مدال های رنگارنگ پرچم ایران را بالا ببرد، این بار هم در جنگ رمضان با پیوستن به پویش «ورزش جان فدای ایران» به صف حامیان این سرزمین پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اساسنامه ها و آیین نامه های فدراسیون های جهانی و نهادهای بین المللی تاکید دارند ورزش از سیاست جداست و اماکن ورزشی باید در هر شرایط در امان باشند، آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر همه قوانین را نقض کردند و در مقابل سکوت نهادهای بین المللی ورزش جهان، بسیاری از اماکن و فضاهای ورزشی را مورد حمله قرار دادند.

ورزشگاه ها و سالن های ورزشی که محلی برای پرورش نسل جوان و ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی بود، در حملات آمریکایی - اسرائیلی به خاک ایران عزیز مورد حمله قرار گرفتند و تعداد زیادی از آنها به شدت آسیب دید.

با این حال جامعه ورزش با وجود تعطیلی همه رقابت ها یک بار دیگر وارد عرصه حمایت از خاک و آب ایران عزیز شدند و در همه روزها و شب های جنگ رمضان با حضور در موکب ها و همایش های مردمی به حمایت از نیروهای مسلح و ایران اسلامی پرداختند.

با راه اندازی پویش جان فدای ایران اهالی ورزش بازهم پای کار آمدند و این بار پررنگ تر از همیشه حمایت خود را از خاک این سرزمین اعلام و تاکید کردند که حاضر هستند برای دفاع از ایران عزیز جان خود را فدا کنند.

در کنار وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون های ورزشی که هر یک با انتشار پوستری پیوستن خود به پویش «ورزش جان فدای ایران» را اعلام کردند، بسیاری از چهره های ورزشی و ملی پوشان ورزش کشور نیز با انتشار همین پوستر علاوه بر نشان دادند وحدت و همدلی اهالی ورزش، برای حمایت و جان فدا بودن خود برای ایران اسلامی تاکید کردند.

اسامی ورزشکاران و مسئولانی که تاکنون به پویش ورزش جان فدای ایران پیوسته اند:

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو

سامان پاکباز ملی پوش پارا المپیکی دارنده مدال طلا و نقره جهانی در رشته پرتاب وزنه به پویش

مجتبی ملکی قهرمان پاورلیفتینگ جهان

کسری طاهری بازیکن ملی پوش فوتبال

علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال
ذبیح الله پورشب کاپیتان و قهرمان کاراته آسیا و جهان

پوریا نوروزی عضو تیم ملی تیراندازی

افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی

علی پیروج نایب قهرمان  پارا المپیکی در رشته پرتاب نیزه   دارنده مدال طلا و نقره جهان

طاهره آذرپیوند ملی پوش جودو کوراش و صاحب مدال برنز آسیا

علی افسری، مربی تیم ملی تراپ 

فاطمه منصوری ایلامی  ورزشکار تیم ملی کبدی 

علی هاشمی ایلامی قهرمان وزنه برداری 

      نگو ریا میشه این یه مسئله شخصیه

