به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی و معاون وزیر ورزش و جوانان تاجیکستان در شهر آنتالیا با هم دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این ملاقات، وزیر ورزش و جوانان ایران با اشاره به اشتراکات زبانی، تاریخی و فرهنگی میان ایران و ازبکستان اظهار کرد: برای بسیاری جالب توجه بود که تاجیکستان به عنوان یکی از نخستین کشورها به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد و با ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه، برادری خود با ایران را به دنیا نشان داد. این موضوع نشان دهنده عمق روابط و اشتراکات دو کشور است.

دنیامالی با اشاره به همکاری‌های ایران و تاجیکستان در ورزش و جوانان اظهار داشت: ارتباطات ورزشی دو کشور قدیمی و سابقه‌دار است اما می‌توان با برنامه‌ریزی بیشتر، به این روابط عمق بیشتری داد. ورزشکاران ما در تورنمنت‌های تاجیکستان شرکت می‌کنند و در طرف مقابل ورزشکاران شما در اردوهایی ایران حاضر می‌شوند.

وی افزود: در بعضی رشته‌ها مانند جودو و کوارش می‌توان پیش از بازی‌های آسیایی اردوهای مشترکی برگزار کرد که ورزشکاران‌مان بتوانند در این رشته‌ها با قدرت بیشتری در بازی‌های آسیایی ناگویا حاضر شوند.

وزیر ورزش و جوانان ایران به امضای سند همکاری دو کشور در زمینه جوانان اشاره کرد و گفت: با توجه به تعیین مسئولانی برای اجرای این سند، باید برنامه‌ زمان‌بندی دقیقی مشخص شود تا به اجرای این سند سرعت بدهیم.

بر اساس این گزارش، طالب معاون وزیر ورزش و جوانان تاجیکستان نیز با ابراز همدردی با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران و ابراز تسلیت به مناسبت شهادت رهبر شهید، فرماندهان و سرداران ایرانی و همچنین تعداد کثیری از مردم ایران، بر توسعه روابط ایران و تاجیکستان در حوزه ورزش و جوانان تاکید کرد و از دکتر دنیامالی برای سفر به دوشنبه و دیدار از تاجیکستان دعوت به عمل آورد.