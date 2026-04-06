فراخوان بیست و چهارمین دوره جشنواره قلم زرین 

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام انجمن قلم ایران، جشنواره قلم زرین به عنوان پرچمدار عرصه شناخت و ترویج ادبیات متعهد و تقدیر از اهل قلم این عرصه خطیر و گرانسنگ در ادامه روند تکاملی خویش، فراخوان برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره را به منتشر کرده است.
بر این اساس، در فراخوان این دوره جشنواره آمده است: آثار مد نظر این جشنواره که مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت شامل کتابهایی میشود که در پنج گونه:
داستان و رمان بزرگسال، داستان کودک و نوجوان، شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان، پژوهش و نقد ادبی در سال 1404 منتشر شده باشند. لذا بدینوسیله از اهالی قلم و ناشرانی که در گونههای فوق اثری تألیف و یا منتشر کردهاند، دعوت میشود حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1405 دو نسخه از اثر را به نشانی دبیرخانه جشنواره قلم زرین ارسال کنند:
نشانی دبیرخانه: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش کوچه 44 پلاک 360 کدپستی1436773883.
آئین پایانی بیست و چهارمین دوره جشنواره قلم زرین با معرفی و تقدیر از برگزیدگان با اهدای جوایز در روز 14 تیرماه سال 1405 همزمان با روز ملی قلم برگزار خواهد شد.
