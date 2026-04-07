به گزارش خبرگزاری مهر، این محصولات فرهنگی و ادبی میتواند شامل«خاطرهنویسی»، «یادداشتنویسی»، «وقایعنگاری بحران»، «روزنوشت» و «گزارش حضور در میدان» باشد که ضمیمه کردن عکسهای حضور در مراسم به جامعیت و مستند بودن اثر کمک شایانی خواهد کرد.
موضوع محوری نوشتهها میتواند درباره حضور میدانی هر از اعضای انجمن و مشاهدات و دریافتهای آنها از این حضور خیابانی پرشکوه مردم در شبهای مقاومت این ایام و همچنین دیدار با خانوادههای محترم شهدا و ایثارگران باشد. حضور در مراسم و برنامههای ادبی که با شعرخوانی یا قرائت متنهای ادبی و حماسی همراه باشد، میتواند از دیگر محورهای نوشتهها باشد. از اهداف اصلی این دعوت، تولید آثار شاخص و مستندسازی فعالیتهای فرهنگی و ادبی اعضای انجمن در این شرایط سرنوشتساز کنونی است.
آثار ارسالشده از لحاظ محتوا و فرم بررسی و نمونههای برتر که شاخصهای لازم برای انتشار در گروه رسانههای انجمن قلم ایران را داشته باشند، به نوبت و متناسب با موضوع روز منتشر خواهد شد. رعایت حجم متناسب با پیامرسانها که معمولا محدودیت دارند، توصیه میشود.
علاقهمندان آثار متنی و عکسهای مرتبط با موضوع نوشتهها را در گروه انجمن قلم ایران به اشتراک بگذارند یا به طور مستقیم به آیدی @salimiali47 ارسال نمایند.
