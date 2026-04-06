  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۹

تداوم باد و باران بهاری در اصفهان؛ طوفان ۳۰ شهرستان را درنوردید

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان از تداوم ناپایداری‌های بهاری طی ۴۸ ساعت پیش رو خبرداد. 

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، همچنین در مناطق مستعد احتمال تگرگ و وزش باد شدید و توفان‌های لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان اصفهان اضافه کرد: وزش باد شدید در مناطق شرقی استان نیز همراه با گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

امینی تاکید کرد: پدیده غالب امروز، وزش باد شدید در بیشتر مناطق استان، به ویژه مناطق شمالی و شرقی است که همراه با گردوخاک محلی خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا تا فردا سه شنبه، به ویژه در غرب استان سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش یابد.

به گفته رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان بین ۲۳ و هفت درجه سلسیوس نوسان دارد و بویین میاندشت با ۲ درجه سلسیوس زیر صفر و خوروبیابانک با دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان است.

امینی افزود: در روز گذشته، بیشترین سرعت باد در خوانسار با ۸۶ کیلومتر بر ساعت و در ۳۰ شهرستان استان توفان گزارش شده است.

کد مطلب 6792836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها