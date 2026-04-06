تلقیح مصنوعی ۵۷ هزار رأس دام در مازندران

حسین نگهدار در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۷ هزار و ۴۷۹ رأس دام سنگین در استان با استفاده از روش تلقیح مصنوعی تحت پوشش برنامههای اصلاح نژادی قرار گرفتند.
نگهدار با اشاره به ترکیب دامهای مشمول این طرح افزود: این تعداد شامل دامهای اصیل، دورگ و بومی بوده که با هدف افزایش توان ژنتیکی و بهبود عملکرد تولیدی در واحدهای دامداری استان انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: اجرای تلقیح مصنوعی علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری دام نر، نقش مهمی در کنترل همخونی و ارتقای شاخصهای تولیدمثل ایفا میکند.
به گفته این مقام مسئول، بهرهگیری از این روش نوین، امکان انتقال سریع صفات مطلوب دامهای نر برتر را به جمعیت گستردهای از دامهای ماده فراهم کرده و زمینهساز افزایش تولید شیر و گوشت قرمز در مدت زمان کوتاهتری میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر تداوم این روند اظهار کرد: توسعه برنامههای اصلاح نژاد از طریق تلقیح مصنوعی، یکی از محورهای اصلی ارتقای بهرهوری در دامداریهای روستایی استان است و نتایج آن بهتدریج در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات دامی نمایان خواهد شد.
