گشت های ویژه شکار سارقان در مازندران فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد اظهار کرد : کارآگاهان پلیس آگاهی در سراسر استان در کنار عوامل انتظامی با آمادگی کامل به صورت شبانه روزی مبارزه با جرایم به ویژه جرم سرقت را در سرلوحه کار خودشون قرار دادند.

وی افزود : راه اندازی گشت های ویژه شکار سارقان متشکل از کارآگاهان زبده و با تجربه همراه با تجهیزات کامل در سراسر مازندران علاوه بر گشت های که به طور معمول و مضاعف مقابله جدی با سارقان را عهده دار هستند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد : برخورد قاطع با سارقان در حین سرقت متناسب با شرایط جنگی در کشور صادر شده است و به سارقان هشدار داده می شود در صورت ارتکاب جرم با ضرب شصت کارآگاهان مواجه خواهند شد.

وی افزود : در شرایط کنونی هر مجرمی اشتباهی مرتکب شود اخطاری در کار نیست و با ضرب شصت قاطع کارآگاهان مواجه خواهند شد.

سرهنگ خورشاد بیان کرد : روند کشف جرم و مقابله با سارقان بدون هیچ خللی در استان در حال انجام است به شهروندان عزیز این اطمینان را می دهیم که پلیس با چشمان بیدار به صورت شبانه‌ روزی مراقب اموال و تامین امنیت آنها است.