تشکیل قرارگاه مرکزی «تولید، تجارت و تنظیم بازار در جنگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سید عباس حسینی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه بازدید از شرکت «توفیق دارو» که با تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی آسیب دیده است، گفت: این قرارگاه با هدف ایجاد انسجام در تصمیمگیریها و مدیریت شرایط خاص اقتصادی، فعالیت خود را آغاز کرده و ریاست آن بر عهده وزیر صمت است.
دبیر قرارگاه مرکزی تولید، تجارت و تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت تصمیمگیریهای دقیق و بهموقع در شرایط کنونی افزود: این قرارگاه با رصد مستمر بازار، تأمین مواد اولیه، مدیریت منابع ارزی، وضعیت لجستیک و شبکه توزیع و نیز پایش زیرساختهای تولید و تجارت، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه میدهد تا سیاستگذاریها بر پایه دادههای واقعی انجام شود.
وی با قدردانی از مجاهدتها و جانفشانیهای رزمندگان و نیروهای مسلح کشور در مقابله با تجاوز دشمن، اظهار کرد: همراهی و حمایت گسترده مردم از مدافعان میهن، پشتوانهای بزرگ برای عبور از این شرایط است و بیتردید، با اتکا به این همبستگی ملی، ایران از این جنگ نابرابر نیز سربلند و پیروز عبور خواهد کرد.
رصد گلوگاهها و پیشبینی بحران
حسینی با بیان اینکه شناسایی گلوگاهها در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: بررسی آسیبها و پیامدهای تحولات اخیر اقتصادی با دقت در حال انجام است و تحلیل نشانههای بازار، امکان پیشبینی روندهای آتی و مدیریت بهتر عرضه را فراهم میکند.
مدیرکل وزارتی صنعت، معدن و تجارت افزود: فهرست صنایع اثرپذیر تهیه شده و وضعیت آنها بهصورت مستمر پایش میشود. همچنین تعامل با دستگاههایی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت راه برای تسهیل زنجیره تأمین در دستور کار قرار دارد.
تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه
مشاور وزیر صمت تأکید کرد: تأمین پایدار کالاهای اساسی و راهبردی از اولویتهای اصلی قرارگاه است و وضعیت تولید، واردات و صادرات این اقلام بهصورت مستمر رصد میشود تا تعادل بازار حفظ شود.
وی افزود: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز با هماهنگی دستگاههای مرتبط دنبال میشود تا از بروز وقفه در تولید جلوگیری شود و زنجیره تأمین بهصورت یکپارچه مدیریت شود.
پایش زیرساختها و مدیریت بازار
حسینی با اشاره به اهمیت زیرساختها گفت: وضعیت لجستیک، شبکه توزیع و زیرساختهای تولید و تجارت بهطور مستمر بررسی میشود تا حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتها صورت گیرد.
وی همچنین بر نقش اطلاعرسانی دقیق تأکید کرد و افزود: ارائه اطلاعات شفاف و بهموقع، از بروز التهابات و شکلگیری شایعات در بازار جلوگیری میکند.
