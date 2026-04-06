محمد علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه در شرایط تجاوز دشمن به کشور، دفاع از میهن وظیفه شرعی و ملی همه ایرانیان فارغ از هر نوع اختلاف سلیقه سیاسی است، نسبت به دوقطبی‌سازی و آسیب به وحدت ملی هشدار داد و اظهار کرد: نباید دشمن را رها کرده و با یکدیگر درگیر شویم.

وی با بیان اینکه امروز وقت وحدت و انسجام است، تاکید کرد: همه باید بدانیم این نظام و این کشور مال همه مردم است و به یک گروه خاص تعلق ندارد.

علیخانی با یادآوری تجربه جنگ هشت ساله اظهار داشت: مهم‌ترین رسالتی که فعالان سیاسی در هر مقطعی در کشور به عهده دارند، این است که وقتی کشور مورد تجاوز و حمله دشمن قرار می‌گیرد باید فارغ از نگاه سیاسی به دنبال دفاع از وطن باشند.

وی افزود: ما یک جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشتیم و با تجاوز ناآشنا نیستیم و هیچ‌گاه نیز ایران شروع‌کننده جنگ نبوده اما دشمن به بهانه‌های مختلف یک روز پشت صدام قرار گرفت و یک روز خودش وارد میدان می‌شود.

این فعال سیاسی تصریح کرد: تکلیف کسانی که به نظام اعتقاد دارند که مشخص است اما حتی آنهایی که نظام را قبول ندارند نیز برای کشورشان وظیفه دارند زیرا دشمن امروز علناً اعلام می‌کند که می‌خواهد ایران را به عصر حجر ببرد.

وی با اشاره به برخی خارج‌نشینان حامی جنگ گفت: کسانی که نتانیاهو و ترامپ را تشویق می‌کردند باید خجالت بکشند. برخی از آنان کم‌کم فهمیده‌اند که وعده‌های کمک صرفاً در پی منافع خودشان بود و اکنون در حال جدا شدن هستند. اما بخشی دیگر، برخلاف نسل پیشین خود که ذره‌ای غیرت داشتند، امروز فاقد هرگونه غیرت ملی هستند.

علیخانی با تأکید بر حضور همیشگی مردم در بزنگاه‌ها خاطرنشان کرد: مردم در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان پشت نظام ایستادند.

وی افزود: امروز دشمن که در عرصه‌های دیگر موفق نشده به زیرساخت‌های کشور حمله می‌کند و همان ترامپ که وعده «رساندن ایران به عظمت» را می‌داد، اکنون می‌گوید می‌خواهد ایران را به عصر حجر ببرد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه تکلیف برای فریب‌خوردگان نیز روشن شده است و دیگر «میان» وجود ندارد، تصریح کرد: همه باید در این شرایط مدافع کشور باشیم.

اجازه ندهیم به وحدت ملی آسیب بخورد

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ارزیابی فضای سیاسی حاکم بر جامعه گفت: مردم همیشه در سختی‌ها کنار نظام بوده‌اند و خودشان تشخیص می‌دهند اما در میان سیاسیون متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که عرصه‌های مختلف را درنمی‌یابند.

وی با بیان اینکه کسانی که در میدان نبرد جانفشانی می کنند دلشان به مردم گرم است، تاکید کرد: جمله زیبایی فرمانده هوا فضا که «میدان با ما خیابان با مردم» جمله کلیدی و صحیحی بود که مطرح شد و مردم نیز آن را درک کرده و انجام دادند.

علیخانی با بیان اینکه بدون شک نظام برای عبور از این مرحله در هر وضعیتی برنامه دارد، اضافه کرد: همانطور که فرماندهان نظامی ما به درستی جنگ را پیش بردند بدون شک فرماندهان دستگاه و جبهه دیپلماسی ما هم با در نظر گرفتن خطوط قرمز کار را پیش خواهند برد و باید به آنها اعتماد کنیم

علیخانی با انتقاد شدید از دوقطبی‌سازی و حمله به نظرات مختلف اظهار داشت: حمله و دوقطبی‌سازی غلط است و نباید به افرادی که همواره مورد تایید رهبر شهید انقلاب بودند حمله کنیم و مشی وحدت و همدلی مورد نظر ایشان و رهبر معظم انقلاب را نادیده بگیریم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: امروز همه مسئولین و مردم دست به دست هم دهیم و اجازه ندهیم با حمله به نظرات افراد مختلف به وحدت ملی آسیب بخورد.

دشمن هیچ دلسوزی برای ایران و ایرانی ندارد

علیخانی گفت: زور دشمن به ملت بزرگ ایران نمی رسد و با حمله به چند پل و نیروگاه و پتروشیمی نمی توانند خللی به عزم و اراده ملت وارد کنند.

علیخانی در پاسخ به سؤالی درباره علت افزایش حملات به مراکز غیرنظامی، دانشگاه‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها گفت: دشمن از علم و دانش این کشور ضربه خورده است؛ او ابتدا دانشمندان ما را ترور کرد و وقتی دید جایگزین می‌شوند، اکنون به سراغ زیرساخت‌ها رفته است.

وی با اشاره به بمباران مدرسه میناب افزود: جالب اینجاست که همان پهلوی ملِق (ملیجک) برای سربازان آمریکایی تسلیت فرستاد اما برای کودکان ایرانی حاضر به ابراز همدردی نشد. این وطن‌فروشان از تخریب زیرساخت‌های ایران خوشحال می‌شوند.

علیخانی در پایان تأکید کرد: این حملات از یک جهت مثبت است که چهره واقعی دشمن را به فریب‌خوردگان نشان داد و بسیاری از ناآگاهان آگاه شدند و فهمیدند که دشمن هیچ دلسوزی برای ایران و ایرانی ندارد.